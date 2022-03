Kormányszóvivő: senki sem marad segítség nélkül

Magyarország senkit sem hagy segítség nélkül - jelentette ki a Beregszász közelében fekvő asztélyi határátkelőn vasárnap Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, aki a helyszínen ismerkedett az ott kialakított segítségpont működésével.

A kormányszóvivő Lehel Lászlóval, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatójával és Gerevich Jánossal, a szervezet beregszászi képviseletének vezetőjével közösen tekintette meg azt az ukrán oldalon található, a nap 24 órájában működő segítségpontot, ahol meleg teával, szendviccsel, frissítőkkel és alapvető higiéniás cikkekkel várják a magyarországi belépésre érkező menekülteket.

Tapasztalatait összegezve Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy folyamatosan fejlesztik a segítségpontot, ahol melegedősátor is rendelkezésre áll és napokon belül felépül egy vizesblokk, ami eddig hiányzott a határátkelő ukrán oldalán. Mint fogalmazott, a legszükségesebbek mellé "jó szót is kapnak, ami most a legfontosabb". A szinte egy szál ruhában menekülőkre, itt, "ahol már biztonságban vannak, rázuhan az a lelki teher, amit útközben talán fel sem dolgoztak" - mondta.

A segélyszervezet képviselői a határ ukrán oldalán megkérdezik a sorban álló menekülteket, hogy mire van szükségük Magyarországon, így az ottani segítők idejében felkészülhetnek és a lehető leggyorsabban konkrét segítséget nyújthatnak.

Az MTI tudósítójának kérdésére, hogy készen áll-e Magyarország arra, hogy a humanitárius folyosók várható megnyitását követően újra több tízezer menekült indulhat meg a határátkelők felé, a kormányszóvivő kijelentette: a határrendészeti szervek felkészültek minden eshetőségre, mindenütt jelen vannak a segélyszervezetek, és önkéntes segítőkből sincs hiány. Ezen felül a kormány 3 milliárd forint plusz forrással is segítette annak a 6 karitatív szervezetnek a munkáját, amelyekkel szorosan együttműködik a humanitárius válság kezelésében. "Magyarország mindenkinek segít, fel vagyunk készülve arra, hogy mindenkit ellássunk, senki sem marad segítség nélkül" - fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

