Vádat emeltek Novák Előd ellen

Vádat emeltek garázdaság és rongálás miatt Novák Előd ellen, aki jelenleg újbudai önkormányzati képviselő, korábban a Jobbik országgyűlési képviselője volt, majd miután onnan távozott, a Mi Hazánk Mozgalom tagja lett. Alelnökként szerepel a pártnak az áprilisi országgyűlési választásra leadott országos listáján is, a 4. helyen.

Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője megkeresésünkre elmondta: a vádlott az önkormányzat épülete előtt kihelyezett szivárványszínű zászlót úgy távolította el, hogy a zászlótartó rúd fedelét megrongálta, felfeszítette. Ezután a zászlót átadta vádlott-társa részére, aki ezt egy zsákba tette, majd motorral elhajtott a helyszínről. A zászlót a vádlottak ezután a vád szerint egy szeméttárolóba dobták, tehát megsemmisítették. A rongálással okozott kár mintegy 70 000 forint volt.

A vádemelési indítványban a 41 éves önkormányzati képviselőt a kerületi ügyészség garázdaság vétségével és rongálás vétségével, a társát pedig rongálás vétségével vádolja, és a vádiratban arra tett indítványt, hogy a bíróság büntetővégzéssel hozzon érdemi döntést, a vádlottakkal szemben pénzbüntetést szabjon ki.

Ezen kívül volt egy korábbi ügye is Novák Elődnek, amelyről Bagoly Bettina elmondta: a kerületi ügyészség egy 2019. szeptemberében elkövetett garázdaság miatt is vádat emelt vele szemben. E vád szerint a politikus egy XI. kerületi művelődési központban egy fotóművész alkotását rongálta meg, azt piros festékszóróval fújta le. A fotó egy szexuális irányultságát nyíltan felvállaló párt ábrázolt. A festékszóróból kifújt festék a kiállító paravánt is érte. A rongálással okozott kár csaknem 50 000 forint volt.

Nyitókép: MTI/Vajda János