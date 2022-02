Schiffer András: nekem jobb híján maradt a Kétfarkú Kutya Párt

Schiffer András azon túl, hogy elégedetlen a politikai elit teljesítményével, úgy véli, hogy azt a szellemiséget – vagy talán inkább illúziót –, amit 2010-2014-ben az LMP képviselt, azt ma a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviseli.

"Ez elég szomorú, de így van. Azért szomorú, mert viccpártként indulnak. Mert egy geopolitikai krízishelyzet és hidegháborús uszítás, valamint egy világjárvány közepén egy viccpárt sikeres tud lenni. Ez kritikája a teljes politikai elitnek. Ám ez legkevésbé Kovács Gergőéket minősíti, sőt: Kovács Gergő állhatatosságát minősíti, hogy komollyá vált a vicc. Azt is szokta mondani, hogy ha már röhej az egész, akkor arra szavazzunk, akin tényleg röhögni is lehet" - fejtette ki a volt országgyűlési képviselő.

Úgy látja, hogy a Kutyapárt sikere, a parlamentbe való esetleges bekerülése egy lakmusz, egy komoly jelzés.

"Megmutatja, hogy amikor a politikának arról kellene szólni, hogy egy ilyen geopolitikai konfliktuszónában mi Magyarország érdeke, mi szolgálhatja a magyar szuverenitást, amikor arról kellene beszélni, hogy a pandémia örve alatt miként gazdagodtak még jobban a gazdagok – Magyarországon is és a világban is –, amikor azt kellene megnézni, hogy az elmúlt két év hogyan ásta alá globális méretekben a tudományba vetett bizalmat, akkor ehhez képest a magyar politikai elit nettó gyűlölködéssel és karaktergyilkosságokkal van elfoglalva” – mondta Schiffer András.

Megjegyezte: eddig se titkolta, most se teszi, hogy a Kutyapártra fog szavazni, akiknek meggyőződése szerint az ő egyetlen voksánál idén is jóval többje lesz – ahogy volt már 2018-ban is.

Schiffer András az Arénában

