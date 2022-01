Váratlan feladatokat is kaptak a tűzoltók a vasárnapi vihar után

Eddig csaknem kétezerszer avatkoztak be a tűzoltók a vasárnapi vihar miatt. 1654 alkalommal vasárnap, viszont sokan csak hétfőn vették észre, hogy milyen károk keletkeztek, ezért még most is érkeznek újabb bejelentések – közölte a Katasztrófavédelem.

Hétfőn délelőtt 454 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez a vasárnapi vihar miatt, ezek közül eddig 278-at számoltak fel a tűzoltók. Továbbra is kidőlt fákkal, letört faágakkal és épületkárokkal, sérült tetőkkel kapcsolatban hívják a tűzoltókat.

Tótkomlóson egy malom területén két húszméteres alumínium kukoricasiló összedőlt, kettő másik megsérült a nagy szélben. Mivel a szomszéd telken lévő lakóházat veszélyeztetik, az ott élő ember rokonokhoz került.

Budapesten a XIII. kerületben és a IX. kerületben is iskola tetejéről kellett meglazult cserepeket, lemezeket eltávolítaniuk a tűzoltóknak.

Budaörsön egy lapostetős ház tetejére dőlt a szomszédban épülő ház tűzfala, a födém beszakadt, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő két embert rokonok fogadták be.

Szigetszentmiklóson a sportcsarnok tetejét bontotta meg negyven négyzetméteren a szél, a tűzoltók a veszélyesen lógó tetőelemeket eltávolították.

A károk felszámolását folyamatosan végzik nemcsak a hivatásos tűzoltók, hanem az önkéntesek is. Hétfőn a legtöbb tűzoltói beavatkozásra Bács-Kiskun és Pest megyében, illetve Budapesten van szükség.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán