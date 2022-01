Így működik a 3-as metró "tüdeje"

Az M3-as metró belvárosi szakaszán jó tempóban zajlik a munka: a szellőzőrendszer megújulásának a felszín közeli aspektusát mutatta be a magyarepitok.hu.

Az M3-as metró építkezésének utolsó szakaszában, a Nagyvárad tér és a Lehel tér közti kilenc állomás felújításának és modernizálásának munkái során a „metró tüdeje” is megújul. Az is kiderült, hogy a metróvonal két szellőzőrendszeréből a nagyobbik egy-egy ventilátora három 120 szobás szállodát tudna kiszolgálni. A ventilátorok forgásiránya változtatható, vagyis „ki- és belélegzésre” is alkalmasak, illetve ennek intenzitását is be lehet állítani, így pontosan annyi levegő van a rendszerben, amennyi biztonságos és egészséges.

Az állomási főszellőzők alapvető feladata a felszín felé szállítani a levegőt, ezzel szemben az vonali főszellőzők a felszínről szívják a levegőt, ezzel biztosítva a friss levegő bejuttatását az alagútba és az állomásokra.A főszellőzőventilátorok közül legalább az egyik minimum napi 20 órában üzemel, de szükség esetén akár 24 órában is. Ha szükség van rá, tűz esetén a hő- és füstelvezetéshez valamennyi főszellőző ventilátor azonnal százszázalékos teljesítményre vált.

A felszínhez parkokban, épületekben csatlakozó, a levegő számára nyitott, de az annál nagyobb tárgyak számára zárt végződésű alagutak átmérője 5 méteres és egészen hosszú kialakítással is jól tudnak működni. A belváros felé haladva egyre jobban – és összetettebben – be van építve a földfelszín, ezért vannak olyan alagutak is, melyek lépcsősen haladnak: a vízszintes szakaszokat függőlegesek váltják, ahol kürtőben halad a levegő, majd ismét vízszintes alagút következik, utána pedig egy kürtőben éri el a felszínt a szellőző.

