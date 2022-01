Tucker Carlson újra Magyarországra jön a jövő héten

Tucker Carlson, az amerikai Fox News hírcsatorna egyik legismertebb műsorvezetője a Twitteren jelentette be, hogy a jövő héten újra Magyarországról készíti a műsorát – szúrta ki a Magyar Hang.

A tweetben úgy fogalmaz: „Műsorral kapcsolatos figyelmeztetés: a jövő héten visszatérünk Magyarországra, egy fontos tudósítás miatt. Álljatok készen!”

Programming Alert: Next week we return to Hungary for

important reporting. Get ready! — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 19, 2022