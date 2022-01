Itt a legdurvább járványgóc: sosem volt még ekkora hullám Budapesten

Az elmúlt hetekben egyértelműen Budapest volt az omikron vírusvariáns miatt kirobbant ötödik járványhullám kiemelkedő gócpontja, és most hétvégén is itt regisztrálták népességarányosan a legtöbb új fertőzöttet. A fővárosban regisztrált elmúlt heti 14 078 új fertőzés új rekordot jelent a harmadik járványhullám márciusi, 11 748 fős előző csúcsával szemben – írja a Portfolio.

Budapesten csaknem négyszer annyi a népességarányos új fertőzés (százezer főre vetítve heti 803), mint a most legkevésbé érintett Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (204). A legrosszabb a helyzet Pest megye (729) mellett a dunántúli megyékben: Győr-Moson-Sopron (613), Zala (601), Vas (596).

Vas és Zala megye mellett Csongrád-Csanád megyében ugrott meg leginkább az új fertőzöttek száma az elmúlt héten, és az országos átlaghoz képest Heves megye is nagyobb növekedést produkált. Bár a főváros után a Dunántúlon van tehát a legtöbb új fertőzött, a növekedési ütem alapján már egyes Dunától keletre fekvő megyékben is gyorsulni kezdett a járvány terjedése. Budapesten pedig lassult az új esetszámok növekedése (36 százalék az előző héthez képest), még ha itt is található jelenleg népességarányosan számítva is a legtöbb új fertőzött.

Egyelőre még mindig keveset tudunk arról, hogy az omikron variáns milyen súlyosságú járványt okoz egy országban. Önmagában enyhébb megbetegedéssel jár a társainál, de mivel a gyors terjedése miatt többen kapják el, társadalmi szinten akár súlyosabb járványt is okozhat. A magyarországi adatokon egyelőre annyi látható csak, hogy a múlt pénteki 2611 fős mélyponthoz képest 29 fővel (0,7 százalékkal) nőtt a kórházi ápoltak száma, miközben lélegeztetőgépen 228-an vannak, ami 6 százalékkal kevesebb a péntekinél.

