Egyre több helyen veszélyes az országban a levegőminőség

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szombati adatai alapján Miskolcon, Putnokon, Kazincbarcikán és Sajószentpéteren, továbbá Salgótarjánban, Egerben és Hernádszurdokon is veszélyes a levegőminőség.

Miskolc polgármesteri hivatala szombaton azt is közölte az MTI-vel, hogy a településen az automatikus mérőállomásokon a szálló por (PM10) koncentrációja túllépte a tájékoztatási küszöbértéket, ezért Veres Pál polgármester elrendelte a füstködriadó (szmogriadó) tájékoztatási fokozatát, amikor tilos bármilyen nyílt téri égetés. Mindemellett a polgármester a lakosságtól azt kérte, ne használják a személyautót (főleg a dízelüzeműeket), utazzanak közösségi közlekedéssel. Ha lehetséges, mérsékelni kell a szilárd (szén-, fa-) és olajtüzelésű fűtőberendezések használatát; ha van lehetőség gázfűtésre, inkább azt használják. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ne égessenek hulladékot, műanyagokat, és kerüljék a "porképződéssel járó" tevékenységeket.

Az NNK adataiból az is kiderül, hogy Oszlár levegőjét egészségtelennek minősítették. Emellett további hat településen kifogásolt a levegőminőség.

A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes minősítést.

Az NNK korábban felhívta a figyelmet arra, hogy az érzékeny lakosságcsoportba tartozók - gyermekek, krónikus légúti, illetve szív- és érrendszeri betegségben szenvedők, idősek, várandós kismamák - lehetőség szerint minél kevesebb időt tartózkodjanak az egészségtelen és veszélyes minősítést kapott településeken a szabadban.

A maszkok hatékonyan kiszűrik a levegőből a kisméretű aeroszolrészecskéket, így javasolják, hogy az érintettek viseljenek maszkot kültéren. Felhívták a figyelmet arra is, hogy kedvezőtlen levegőminőség esetén is javasolt a belső terek rendszeres, gyors szellőztetése, forgalmas utak mentén pedig az ablakok csúcsidőszakon kívüli kinyitása.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat légszennyezettségi előrejelzésében azt írta: szombaton és vasárnap is nyugodt lesz az időjárás, ennek hatására az északkeleti országrészben továbbra is rossz marad a levegő minősége. A szálló por koncentrációja napi átlagban nagy területen meghaladja az egészségügyi határértéket, helyenként a tájékoztatási küszöböt is. A főváros térségében is romló a tendencia.

Jelentős javulás hétfőn várható, amikor egy hidegfront hatására nagy területen megerősödik, akár viharossá fokozódik a szél - jelezték.

Nyitókép: MTI/Komka Péter