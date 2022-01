Bús Balázs: lenne mód a botrányos állapotú K-híd felújítására

Az óbudai K-híd nincs életveszélyes állapotban, a botlásveszélyt jelentő hibákat folyamatosan javítják a szakemberek – közölte érdeklődésünkre a Fővárosi Önkormányzat. Hozzátették, hogy a Budapest Közút mérnökeinek tájékoztatása alapján a híd teherbírása megfelelő, az átjárón való közlekedés biztonságos, a hídon látható felületi hibák annak teherbírására nincsenek hatással. A Városháza kiemelte azt is, hogy a fővárosi műtárgyfelújítási program kivitelezési munkáinak megvalósításáról szóló megállapodás rendelkezik a híd felújításának elvi ütemezéséről, ennek pénzügyi fedezete azonban jelenleg nem áll rendelkezésre, így annak időpontjáról nem tudnak tájékoztatást adni. Ha a híd életveszélyes állapotba kerül, akkor lezárják, de ez jelenleg nem áll fent – tette hozzá a Fővárosi Önkormányzat.

A K-híd egyre rosszabb állapotba kerül, ezért rég időszerű lenne a felújítása, ezt a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) is elismerte – erről már a korábbi óbudai polgármester beszélt megkeresésünkre. Bús Balázs elmondása szerint évek óta fel kellene újítani a hidat, amire volt is lehetőség, hiszen a Vitézy Dávid vezette Budapest Fejlesztési Központ (BFK) késztetett egy javaslatot, miszerint az elbontandó Déli összekötő vasúti Duna-híd elemire lehetne kicserélni, mind a K-hidat, mind a H-hidat. Ezt a kerület azonban nem támogatta, tehát a híd ilyen jellegű cseréje nem tud megvalósulni, így marad a felújítás. Óbuda korábbi vezetője ugyanakkor szerencsésnek nevezte, hogy a szigetet a főváros tíz évre bérbe adta a Sziget Kft.-nek, amiből éves szinten 150 millió forint folyik be, vagyis nagyjából másfél milliárd forint áll rendelkezésre, amit a híd felújítására lehet fordítani. „Mi azt javasoljuk a fővárosnak, hogy ezt a feladatot haladéktalanul kezdje el” – tette hozzá.

Bár a híd használható, folytatta Bús Balázs, a rozsda láthatóan teljesen szétette, a gyalogos felület pedig pár évvel ezelőtt fa burkolatot kapott, miután alatt lyukassá vált már a beton. Bizonyos szempontból tehát még közlekedhető a K-híd, de azért aggasztó az állapota – ismételte meg. A korábbi kerületi vezető arra is kitér, hogy a korábbi időszakban is mindenki keresete a megoldást a felújításra, azonban a fontossági sorrendek ezt felülírták, lásd Lánchíd. De most van egy olyan helyzet, amikor mind a Budapest Fejlesztési Központ tett egy javaslatot, mind pedig a forrás is rendelkezése áll, hogy ezt a hidat fel lehessen újítani – emelte ki a volt polgármester hozzátéve: az 1955-ben átadott, 98 méteres híd korábban a Hajógyári-sziget vonatközlekedését segítette, manapság gyalogoshídként a Sziget Fesztivál legfontosabb közlekedési átjárója, az év többi részében pedig főleg a kirándulók használják a K-hidat.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton