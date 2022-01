Tovább bővül Magyarország e-egészségügyi rendszere

Békássy Szabolcs az InfoRádiónak nyilatkozva emlékeztetett, a koronavírus-járvány idején született meg az jogszabály, amely tulajdonképpen egyenértékű ellátásként ismerte el a telemedicinális formákat a személyes orvos–beteg találkozáson alapuló ellátásformákkal, könnyebb hozzáférést biztosítva a betegek számára, hiszen a praktizáló háziorvosok számos dokumentumot, gyógyszert az online térben is tudnak kezelni.

Ennek első, mindenki számára érezhető előnye az e-receptek bevezetése volt, ami immáron több éve a mindennapi háziorvosi gyakorlat részévé vált, azaz most már a receptek helyett minden gyógyszerkészítmény az elektronikus rendszerben rögzítendő, így azt a betegek papír alapú vény átvétele nélkül is kiválthatják a gyógyszertárakban. Ezen felül

folyamatban van az e-beutaló rendszerének a kiterjesztése

– emelte ki az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos, akinek reményei szerint pár hónapon belül már miden fogadó intézmény képes lesz a háziorvos által kiállított e-beutaló kezelésére.

A Háziorvosok Online Szervezetének elnöke érdeklődésünkre megerősítette, hogy a recepteken és bemutatókon kívül egyéb dokumentumok is felkerülnek az online térbe. Mint mondta, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) nagy áttörést jelentett a magyar egészségügyi ellátórendszerben, hiszen ezen a rendszeren keresztül minden dokumentum, amely a betegről az ellátások során keletkezik, megtalálható mind a kezelőorvos, mind a háziorvos részére, illetve a betegek is lekérhetnek az Ügyfélkapun keresztül minden olyan orvosi dokumentációt, amely az ellátásuk során felkerül a virtuális térbe.

A szakember azt is kiemelte, hogy a betegek ellátására vonatkozó dokumentumokat mind a háziorvosoknak, mind a járóbeteg szakellátásban, illetve a kórházi ellátásban dolgozó kollégáknak kötelező feltölteniük, sőt most már a magánszolgáltatók is kötelezettséggel bírnak az EESZT irányába történő adatszolgáltatás kapcsán. De

a közelmúltban az úgynevezett elektronikus gyógyászati segédeszközöknek a bevetésére is sor került,

ami azt takarja, hogy a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégek is az online térben kezelik a segédeszközökkel kapcsolatos vényeket.

