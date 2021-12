Honvédkórház-főigazgató: jön az ötödik hullám

Nyugodt karácsonya volt az egészségügynek, folyamatosan csökkentek a koronavírusos esetszámok - mondta az M1-nek Wikonkál Norbert Miklós, a Honvédkórház főigazgatója. Szerinte azonban a jóval ragályosabb omikron vírusvariáns miatt hamarosan újabb hullám kezdődik Magyarországon.

A főigazgató szerint az omikronnal kedvező irányt vett a járvány, hiszen bár sok embert fertőz meg, kevésbé okoz tüneteket és súlyos betegséget. Így kisebb kockázattal fertőződhet át a világ lakossága, és

véget érhet a pandémia

- hangsúlyozta. Wikonkál Norbert Miklós megjegyezte: továbbra is fontos laposan tartani a járványgörbét, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy minél többen vegyék fel az oltást. Ennek érdekében karácsonykor is oltottak – mondta a főigazgató.

Wikonkál Norbert Miklós kiemelte: december 15-től már az 5-12 évesek számára is elérhető a vakcina, orvosként és apaként is azt tanácsolja a szülőknek, hogy oltassák be gyerekeiket. A főigazgató szerint az utóbbi időben a gyerekközösségekben terjedt leginkább a vírus, a fertőzés pedig a kicsiknél is komoly szövődményekkel járhat.

A szakember ismét felhívta a figyelmet, hogy

az oltások hatékonysága 6 hónap után csökken,

azt mondta: a Honvédkórházban is sok, 200 napnál régebben oltott covidos fekszik. Wikonkál Norbert Miklós így arra buzdított, hogy aki 6 hónapja vette fel a vakcinát, kérje az emlékeztető oltást.

