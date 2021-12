Megkezdődtek a karácsonyi ételosztások

A sertéspörkölt és tészta mellé savanyúságot, kenyeret, süteményt, gyümölcsöt és szaloncukrot is kapnak a rászorulók az Ökumenikus Segélyszervezet december 19. és 23. között, öt napon át tartó adventi-karácsonyi melegétel-osztásán. A szeretetvendégség elnevezési akció Csepelen, a víztorony mögött található nagy parkolóban várja minden nap délelőtt 11 órától a rászorulókat 1000 adag melegétellel.

Az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója szerint többről van szó, mint egy tál melegételről. Ahogyan a korábbi években is, most is igyekeznek egyfajta karácsonyi ünnepet adni az oda érkezők számára. „Szól a karácsonyi zene, feldíszítjük a sátrat és nagyon sok kedves önkéntes van, aki arról gondoskodik, hogy minden rászoruló úgy érezhesse, itt egy szeretetvendégségen van, hogy egy közösségbe érkezik” – fogalmazott Gáncs Kristóf érdeklődésünkre.

Már november eleje óta tar ünnepváró ételosztásokat a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének az Ételt az Életért elnevezésű programja – mondta a szervezet szóvivője hozzátéve: összesen 27 vidéki és fővárosi helyszínen, több mint 5400 embert látnak majd vendégül. A közösség mindennapi életosztásaihoz képest, a kiemelt karácsonyi ételosztások során egy gazdag, tartós élelmiszereket és édességeket is tartalmazó csomagot is juttatnak a sorban álló rászorulóknak, próbálva segíteni, hogy méltó mód megünnepelhessék a karácsonyt – fogalmazott Szilaj Péterné.

A szóvivő emlékeztetett, hogy a vírus okozta gazdasági nehézségek miatt megemelkedek a fogyasztói árak, amit a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége is érez, tehát nekik is némileg össze kell húzniuk a nadrágszíjat. Alapítványuk kiadásai 30 százalékkal nőttek, ami abban mutatkozik meg, hogy a segélycsomagokban most már azokat az élelmiszereket tudják csak megtartani, amik a legszükségesebb, úgymint az olaj, a liszt, a cukor vagy a margarin. Megjegyezte, az utóbbi időben úgy tapasztalják, hogy a hozzájuk segítségért fordulók közül minden negyedik-ötödik ember érintett a járvány kapcsán.

Szilaj Péterné végezetül elmondta, hogy december 24-én, 25-én és 26-án a Népligetben a déli órákban naponta több mint 1000 rászorulónak tartanak majd kiemelt ünnepi ételosztást melegétellel és élelmiszercsomaggal.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt