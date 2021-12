Januárban is lesznek oltási akciók – a nap hírei

Véget ért az újabb oltási akció, amelyben szombat estig 3 napon át lehetett menni a kijelölt helyekre, a legtöbben az emlékeztető oltásért érkeztek. A jelenlegi tervek szerint januárban újra lesznek akciónapok. Folyamatos viszont az 5-11 éves korosztály oltása a kijelölt 77 kórházban és házi gyermekorvosnál. Az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik az elmúlt napokban hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket és regisztrációjukat már érvényesítették. A második oltás a gyermekeknél is 3 héttel az első oltás után esedékes. Első körben összesen 69 ezer adag vakcina áll rendelkezésre a gyermek oltásához.

Összesen húszmillió forint gyorssegélyt küld a Fülöp-szigeteki tájfun miatt bajba került embereknek Magyarország - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Facebook bejegyzésében azt írta: Magyarország ötmillió forintot biztosít a Fülöp-szigeteki Karitásznak arra, hogy a nehéz helyzetbe került családoknak élelmiszercsomagokat állítsanak össze, és 15 millió forintot küld a katolikus érsekségnek Cebu szigetére, hogy helyre tudják állítani megrongálódott templomaikat. Az elmúlt napokban a Fülöp-szigeteken tájfun söpört végig az országon, sokan meghaltak, a katasztrófa tízezreket tett hajléktalanná.

Egy brit kutatás szerint a koronavírus omikron variánsa valószínűleg kevésbé hatékonyan támadja a tüdőt, mint a korábbi változatok. A mutáns azonban hatékonyabban kerüli ki a szervezet védvonalát, ez magyarázza erőteljes fertőzőképességét. Az adatok elemzése alapján a kutatók úgy vélik, hogy jelenleg az új esetek csaknem 60 százalékáért az omikron variáns lehet a felelős, ami nagy közegészségügyi kihívást is jelent.

Oltási akciónapok indultak Szlovéniában. A kampány december 24-ig tart. Az egész ország területén előzetes regisztráció nélkül lehet felvenni valamelyik koronavírus elleni vakcina egyik adagját. A védőoltást fel lehet venni síközpontokban, de templomokban is mise után. Minden régióban kijelöltek egy olyan oltóközpontot is, amely a nap 24 órájában működik. Szlovéniában már kimutatták a koronavírus omikron nevű változatát.

Hétfőtől Ausztria is szigorítja a beutazási feltételeket, hogy lassítsa az omikron koronavírus-mutáns terjedését. Csak a beoltottak és a fertőzésen igazoltan átesettek léphetnek be az országba, de ők is csak akkor, ha fel tudnak mutatni egy friss, negatív PCR-tesztet, vagy a harmadik oltást igazoló iratot, különben karanténba kell vonulniuk. Az iskolás korú gyerekeknek elegendő a rendszeres tesztelési igazolás. Az ingázók friss negatív vírusteszttel oltatlanul is beutazhatnak.

Ugyancsak hétfőtől jelentősen szigorítja a Nagy-Britanniából érkezők beutazási szabályait Németország. Az intézkedés január 3-ig lesz hatályban. A szabályozás értelmében a légi-, vasúti és hajózási társaságok lényegében csak német állampolgárokat, illetve Németországban élő személyeket vihetnek haza az Egyesült Királyságból.

Olaszországban további szigorítások lépnek életbe karácsonyra. Az északkeleti Veneto tartomány már a hétvégétől emelte az óvintézkedések fokozatát, hétfőn pedig további régiók követik a példát. Szabadtéren is kötelező lesz maszkot viselni. Az eddigi 10 napról 4-re csökkent az egészségügyben, valamint az idősotthonokban dolgozók rendszeres tesztkötelezettsége. Az intézkedések már Olaszország több mint felére érvényesek lehetnek az ünnepek alatt.

Beutazási nyomtatványt kell hétfőtől kitölteniük a Romániába utazóknak. Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyomtatvány kitöltésére azért van szükség, mert a hatóságoknak tudniuk kell, hogy hol keressék azokat, akik esetleg fertőzöttekkel érintkeztek. Szólt arról is, hogy ilyen nyomtatványt számos országban bevezették már.

Január közepéig ismét lezárásokat vezetett be a holland kormány, hogy korlátozza a koronavírus omikron variánsának terjedését. A nem alapvető fontosságú árucikkeket forgalmazó kereskedelmi egységek január közepéig zárva tartanak. A szupermarketek, gyógyszertárak, bankok a következő hetekben is nyitva maradhatnak, míg az éttermekben elvitelre lehet ételt rendelni. Az oktatási intézményeknek január 9-ig kell zárva tartaniuk.

Dániában bezárt a kulturális intézmények nagy része a rekordszámú fertőzött miatt. A kormány kérni fogja más intézmények - így a vidámparkok, a kongresszusi termek és a múzeumok bezárását is. A korlátozások egyelőre 4 hétig lesznek érvényben. Dániában a kormány gyorsította az emlékeztető oltások beadását, engedélyezte a Merck Covid-19 elleni gyógyszerét a súlyos megbetegedések esetében, valamint az 5 és 15 év közötti korosztály oltását is.

Humanitárius alapot hoznak létre Afganisztán javára az Iszlám Együttműködés Szervezetének tagországai. Azt egyelőre nem közölték, hogy mikor és mekkora összeggel indul. Az érintett országok külügyminiszterei Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban egyetértettek abban: ha nincs előrelépés, akkor Afganisztán káoszba süllyed. A tálibok ügyvivő külügyminisztere is megjelent az eseményen, annak ellenére, hogy a nemzetközi közösség egyelőre nem ismerte el hivatalosan a kabuli kormányt.