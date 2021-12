Ha nincsenek ünnepek, a hétköznapok is örömtelenek lesznek

Az elmúlt év távlatában mindannyian ki vagyunk arra éhezve, hogy végre legye egy igazi nagy ünnepünk, hiszen a tavalyi évben fizikai távolságot is kellett tartanunk, és nem találkozhattunk a járványos időszakban a szeretteinkkel – fogalmazott az InfoRádiónak Skultéti-Szabó Katalin. Mint mondta, az ünnepek éppen attól másak, hogy megtörik a hétköznapokban érzett monotonságot, kizökkentve bennünket az egyformaságból.

Minden családi rítusnak, ceremóniának vagy szokásnak megvan az identitásformáló ereje, nemcsak az egyén, hanem a család szempontjából, és ha nincsenek ünnepek, csak a hétköznapok szürkesége, akkor bizonytalanná válunk, amitől a hétköznapok is örömtelenek lesznek – tette hozzá a klinikai szakpszichológus. „Hiszen az ünnepek varázslatot képeznek az életünkben, és megvan a maguk »íze–illata«, ami körüllengi azt” – fogalmazott a szakember megjegyezve: arról nem is beszélve, hogy hidat képeznek a generációk között. Saját példáját említve felidézte, hogy gyerekként az édesanyjával mindig közösen készítettek mézeskalács süteményt karácsony előtt, amit most ugyanúgy ad tovább a saját gyerekének.

