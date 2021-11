Újabb vonalakon vezet be a BKK első ajtós felszállást

A 83-as trolibuszon és a 109-es autóbuszon is csak az első ajtónál lehet felszállni december 4-től, szombattól hétvégenként - közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

A korábbi időszakok tapasztalatait értékelve vezették be az intézkedést az Orczy tér és a Fővám tér között közlekedő 83-as trolibuszon, valamint a Batthyány tér és Óbuda, Bogdáni út között közlekedő 109-es járaton. Az intézkedés csak a hétvégi időszakra vonatkozik, munkanapokon továbbra is minden ajtót lehet felszállásra használni a két járaton.

Indoklásul írták, hogy az eddigi tapasztalatok szerint az első ajtós felszállási rendnek köszönhetően jelentősen javulhat az utasok biztonságérzete, illetve az intézkedésnek köszönhetően jóval könnyebb a jogosulatlanul utazók kiszűrése is, hiszen a járművezetők már az utazás megkezdése előtt ellenőrizni tudják a jegyeket és a bérleteket.

Akinek szüksége van rá, a járművön is meg tudja vásárolni a jegyét. A BKK ugyanakkor továbbra is azt tanácsolja ügyfeleinek, hogy jegyüket vagy bérletüket az utazás megkezdése előtt, a város számos pontján elérhető automatákból, pénztárakban, ügyfélközpontokban, viszonteladói partnereitől vagy mobiltelefonon szerezzék be.

Az elmúlt időszakban Budapest több kerületében, számos járaton vezették be hétvégékre az első ajtós felszállási rendet, míg a csepeli buszokra és az újpesti 220-as buszra hétköznap is csak járművezetői ellenőrzés után lehet felszállni.

Nyitókép: BKK/Nyirő Simon