Iskolai zaklatás: amíg vannak szemlélődők, nem lesz vége

Az iskolai bántalmazásnak nagyon változó típusai vannak, most az online zaklatás száma jóval magasabb, mint korábban. Ide sorolható az álhírterjesztés, rágalmazás, amikor valótlan állításokat, manipulált fényképeket töltenek föl az internetre a kipécézett gyerekekről, valamint az, hogy folyamatosan zaklatják mindenféle fórumon kérésekkel, elvárásokkal az illetőt – mondta K. Németh Margit.

A gyermekpszichoterapeuta nagyon nehéz kérdésnek nevezte, hogy egy szakember mit tud tenni egyfelől az áldozattal, másfelől a bántalmazóval egy ilyen helyzetben. Ugyanis, mint magyarázta, mindig csak abban gondolkodunk, hogy „áldozat és bántalmazó”, miközben leginkább azzal kellene foglalkozni, és ezt számtalan kutatás is alátámasztja, hogy amíg vannak szemlélődők, amíg a bántalmazó képes elérni, hogy legyen egy tábora, aki neki drukkol – lásd egy egyszerű iskolai verekedés, ahol körbeállják a támadót, amíg az bántalmazza a gyengébbet –, addig nem szüntethető meg az iskolai bántalmazás.

Ezt a problémát nem lehet két szereplőre bontani, hanem a szemlélődőknél kell először elérni, hogy ne legyenek azok, és utána lehet foglalkozni a bántalmazóval és a bántalmazottal, mert amíg van szemlélődő, mindig lesz ilyen esemény – ismételte meg a klinikai szakpszichológus, egyetértve azzal, hogy erről egyre többet és többet kellene beszélni az osztályokon belül is.

K. Németh Margit azt is elmondta, már Magyarországon is fut az úgynevezett Békés Iskolákat program, amelynek a középpontjában éppen az áll, hogy nem elég a bántalmazóval és bántalmazottal foglalkozni, hanem a környezettel is kell annak érdekében, hogy megszűnjenek az iskolai bántalmazások.

