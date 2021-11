Velkey György a sok beteg gyerekről: gyakran aprónak tűnő tünetek jelzik a nagyobb bajt

Mint arról az Infostart is beszámolt, az elmúlt időszakban a kórokozókkal kevesebbet találkozó gyerekek körében előbb kezdődött a felső légúti betegségek szezonja és beindult a hányós-hasmenős vírusok terjedése is, mindez ráadásul összeér a koronavírus-járvány felfutásával.

Országszerte teljes kapacitással dolgoznak a gyermekkórházi ambulanciák, ügyeletek, annyi a beteg.

Gyakori a gégegyulladás (laringitisz), a hörghurut (bronhitisz), az asztmás fulladás. De már megjelentek a tüdőgyulladások is, amik szezonálisan egy kicsit később szoktak jönni, és már a komplikáltabb szövődmények sem ritkák - mondta a novekedes.hu oldalnak Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója.

Kiemelte még az az RSV-t, amely vírus főleg a kis csecsemőknél nagyon veszélyes. A fertőzés a legapróbb hörgőszakaszokat érintő gyulladást (bronhiolitiszt) okoz. Sokszor intenzív osztályos ellátást, időnként gépi lélegeztetést is szükségessé tesz. "Általában néhány évente szokott ilyen halmozódás lenni, mint amit most tapasztalunk, de inkább télen, viszont most már október vége óta sok gyereket kellett és kell kezelnünk ilyen vírusfertőzés miatt szerte az országban" - mondta a főigazgató.

Szintén hamarabb indultak be a hányással, hasmenéssel járó vírusok, amelyek gyakran magas lázzal, kiszáradással jelentkeznek a gyerekeknél.

Míg máskor egy-egy ügyeletben 3-4 gyereket kell felvenni vírusfertőzés miatt, most akár 8-10-et is

- illusztrálta a növekvő terhelést Velkey György.

A korábbinál több koronavírus-pozitív esetet találnak, ráadásul azoknál is, akiknek nincs vagy alig van tünete, de más okból kórházi kezelésre szorulnak.

Készülnek a gyerekeknél megjelenő sokszervi gyulladásos tünetegyüttesre is. Ezt most még nem tapasztalják, mert az akut fertőzés után egy hónappal jelentkezik, de óvatosak és nagyon figyelnek az érkezésére.

Mikor kell feltétlenül orvoshoz fordulni?

Jellemzően nem azok a valóban intő jelek, amelyek látványosak, vagy amiket ijesztőnek találnak a szülők - mondta Velkey György.

"Sokszor aprónak tűnő tünetek jelzik, hogy nagyobb a baj:

például, ha a gyerek sápadt, a szeme aláárkolt, nagyon sír, vagy éppen egy korábban sírós gyerek egyszeriben nagyon csendessé válik. Az pedig egyértelmű, hogy ha egy gyerek fullad, aluszékonnyá válik, magas láz mellett még hány is, esetleg tartósan hasmenése van, és nem iszik, akkor mindenképpen orvoshoz kell vinni."

Az utóbbi esetekben a kiszáradás veszélye nagy, ezt észre lehet venni abból is, hogy a nyelve, a szájszéle száraz, a gyerek nem könnyezik síráskor - figyelmeztet a szakember. De önmagában egy hurutos nagyobb gyerekkel, vagy olyannal, akinek csak hőemelkedései vannak, esetleg csak egyszer-egyszer szökik fel a láza néhány napig, de más komolyabb tünete nincs, nem kell azonnal kórházba rohanni.

