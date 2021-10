A háziorvosok több antigéngyorstesztet végezhetnek

A negyedik hullám megfékezéséért több antigéngyorsteszt végezhető - közölték a kormányzati tájékoztató portálon. Emlékeztetnek rá, hogy a delta vírusmutáns gyors és agresszív terjedése miatt Magyarországon is elkezdődött a járvány negyedik hulláma, nő betegek száma.

A koronavírus-fertőzés tüneteit mutató betegek mellett azonban rendkívül sok a hasonló tünetekkel háziorvoshoz forduló légúti beteg, és számuk a következő hetekben várhatóan tovább nő - tették hozzá.

A koronavírusos, illetve a náthás, influenzás betegek megkülönböztetéséért és a negyedik hullám megfékezéséért a betegekkel közvetlenül találkozó háziorvosok az eddiginél nagyobb számban is végezhetnek antigéngyorstesztet,

így a betegeknek nem kell a mentőkre várniuk és a mentők teszteléssel kapcsolatos terhei is csökkenthetők .

A kormányzati oldal beszámolt arról is, hogy a PCR-mintavételezést továbbra is kizárólag a mentők, illetve az erre kijelölt egészségügyi szolgálatók végzik. A háziorvosok eddig is nagy számban végeztek antigéngyorsteszteket, a feladat nem új nekik, az ehhez szükséges gyorsteszteket és a mintavételezéshez szükséges plexi arcvédőt az Országos Kórházi Főigazgatóságtól kapják, a kormányhivatalok útján.

A háziorvosok dönthetik el, hogy a tüneteket mutató betegek közül kinél tartják indokoltnak a háziorvosi rendelőben végzendő gyorstesztet, illetve kinél tartják szükségesnek a továbbra is rendelkezésre álló statikus mintavételi pontokon a PCR-teszt elvégzését a beteg tüneteit, oltottságát, fertőzésen való átesettségét és a járványügyi körülményeket szem előtt tartva - ezt a hamarosan megjelenő új eljárásrend is tartalmazza - ismertették a részleteket.

Azok a páciensek, akiknek légúti tüneteik vannak, továbbra is telefonon jelentkezzenek háziorvosuknál. Az orvos ezt követően tudja megszervezni ellátásukat, szükség esetén rendelői betegvizsgálatukat.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor