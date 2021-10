Beszédes koronavírus-ábrát osztott meg Jakab Ferenc

A környező országok esetszámainak növekedését és az átoltottság arányát vetette össze a Virológia Pécs Facebook-oldalon Jakab Ferenc virológus. "Tudjuk, hogy Romániában nagy a baj, ahol az átoltottság éppen csak súrolja a 30 százalékot, míg hazánkban ez az érték messze magasabb, jelenleg 61 százaléknál mozog" - hívta fel a figyelmet.

Hazánkban is emelkedik a fertőzések száma, mégis egy egyenletes, nem túl gyorsan emelkedő tendenciát mutat. "Nagyon jó lenne, ha ez így is maradna, ezért fontos, hogy felvegyük az oltásokat (még most sem késő!) és betartsuk a járványügyi előírásokat" - írta. Facebook/Virológia Pécs Facebook/Virológia Pécs

Nyitókép: MTI/ANSA/EPA/Tino Romano