Új alapokra helyezték a meteorológiai tevékenységet

Új alapokra helyezte a kormány a magyarországi meteorológiai tevékenységet - jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István elmondta: az új szabályozás szerint - a Meteorológiai Világszervezet (WMO) ajánlásával összhangban - az Országos Meteorológiai Szolgálat számára monopóliumot biztosítanak a meteorológiai veszélyjelzés kiadására. A rendelet rögzíti azt is, hogy meteorológiai tevékenység végzéséhez okleves meteorológiai végzettség szükséges - tette hozzá.

A miniszter kitért arra is, hogy a meteorológiai szolgálat a kormány támogatásával január elsejétől megvalósította az úgynevezett nyílt meteorológiai adatpolitikát. Ennek értelmében az odp.met.hu nyílt szerveren bárki számára szabadon, térítésmentesen hozzáférhetőek a meteorológiai szolgálat megfigyelési, mérési adatai, előrejelzései, továbbá minden időjárásérzékeny szektor számára nélkülözhetetlen meteorológiai információi - közölte.

Jelezte, a meteorológiai adatok gépi feldolgozásra készen, a sokcélú felhasználást lehetővé tevő módon, interfészeken keresztül állnak rendelkezésre a nyílt adatszerveren. Ezen adatok vételére, feldolgozására már a kombájnok, traktorok, gépek is alkalmasak, ami segíti a tudatos és szakszerű mezőgazdasági munkák végzését - hangsúlyozta az agrárminiszter.

Nagy István kiemelte:

érthető a meteorológiai tevékenység felértékelődése,

hiszen az emberiség elsőszámú problémájává lépett elő a klímaváltozás, ami egyre inkább érinti a mindennapokat. Még inkább igaz, hogy a szélsőséges időjárás okozta természeti katasztrófák megelőzéséhez, az élet- és a vagyonbiztonság megóvásához, a károk csökkentéséhez a pontos időjárás-előrejelzés nélkülözhetetlen. A hiteles, pontos és gyors meteorológiai riasztás életeket ment és milliárdos károkat segíthet elkerülni - jelentett ki a miniszter, aki örömét fejezte, amiatt, hogy az elmúlt években számos műszaki fejlesztés történt ezen a területen, ami még gyorsabbá, pontosabbá teszi az előrejelzéseket.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az időjárás szinte minden termelőágazatra hatással van. Érinti többek között a mezőgazdaságot, az energetikát, a közlekedést, a turizmust, a vízgazdálkodást. Az egyre precízebb technológiák pedig egyre pontosabb adatokat igényelnek. Ezek komoly szerepet kapnak az öntözés, a vízkészlet-gazdálkodás területén, de a megfelelő növényállomány és agrotechnikai eljárások kiválasztásában, a mezőgazdasági munkák ütemezésében is - fejtette ki Nagy István, hozzátéve: a kormány ezt felismerve döntött a meteorológiai tevékenység szabályozásáról, új alapokra helyezéséről.

Az agrárminiszter azt mondta: az Országos Meteorológiai Szolgálat indulása óta eltelt 150 év során kiépült szakértelem és technológiai háttér, valamint az utóbbi évek számos fejlesztése elegendő garancia arra, hogy ezeket a feladatokat "világszínvonalon" lássák el.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a meteorológiai szolgálat feladatai "messze túlmutatnak a szimpla információszolgáltatáson", a rengeteg begyűjtött adat feldolgozásával már nemcsak rövid- és középtávú előrejelzéseket kell adniuk, hanem az egyes események, folyamatok hosszú távú hatásaival is foglalkozniuk kell. "Csak úgy találhatunk hatásos válaszokat az új kihívásokra, ha alaposabban megértjük az éghajlati rendszer működését" - fogalmazott miniszter.

Radics Kornélia, a meteorológiai szolgálat elnöke is elmondta, hogy január elsejétől a kormány által biztosított forrásból "nyílt adatpolitikát" folytatnak. Ez lehetővé teszi valamennyi európai uniós adatszolgáltatási kötelezettség maradéktalan teljesítését. A nyílt adatszerveren lévő mérési adatokat folyamatosan frissítik.

Az új kormányrendelet fontosabb szabályai közül kiemelte, hogy Magyarországon csak az Országos Meteorológiai Szolgálat adhat ki meteorológiai veszélyjelzést, riasztást, továbbá hogy csak okleves meteorológus végezhet meteorológiai tevékenységet. Emellett a kormányrendelet azt is rögzíti, hogy 2022. január 1-jével Magyarország teljes légterében a polgári célú repülések számára szükséges repülésmeteorológiai szolgáltatásokat egyedüli, kijelölt léginavigációs szolgáltatóként - beleértve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér teljes körű repülésmeteorológiai kiszolgálását is - az Országos Meteorológiai Szolgálat kezébe adja - ismertette.

Radics Kornélia kiemelte: az időjárási viszonyok megismerése hosszú évszázadok óta létfontosságú az emberiség számára. Napjaink legnagyobb kihívása a globális klímaváltozás és az annak következtében fellépő problémák kezelése.

A különböző szélsőséges időjárási események - mint a felhőszakadás, a jégeső, az aszály - előrejelzése és modellezése egyre nagyobb kihívást jelent.

Kitért arra is, hogy a robbanásszerű gazdasági és technológiai fejlődés nyomán a meteorológiai szolgáltatóknak is változniuk kell. Továbbá, mivel a társadalom egyre inkább kitett az időjárásnak, egyre magasabbak a követelmények is. A meteorológiai szolgálat hiteles, ellenőrzött adatokkal, a legfejlettebb tudományos módszerekkel próbál minden igényt kielégíteni - tette hozzá.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos