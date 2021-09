Vezetéstechnikai szakértő: semmiképp ne vezetés közben „matassunk”

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) szeptember 22-ig között Focus on the road elnevezéssel hirdetett fokozott elnevezést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. A hatóságok Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni rádiótelefon-használatot ellenőrzik. Emellett nagy hangsúlyt kapnak a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekmények felderítése, például ha a jármű vezetője menet közben bármilyen elektronikai eszközt működtet, ezeken képi vagy szöveges tartalmakat fogyaszt – tájékoztatta az InfoRádiót az ORFK sajtóügyeletese. Dudás-Kanyog Andrea arra is kitért, hogy a ROADPOL Safety Days (ROADPOL közlekedésbiztonsági napok) baleset-megelőzési programjához a magyar rendőrség szeptember 21-én közúti ellenőrzéssel, baleset-megelőzési előadásokkal és gyermekeknek is szóló foglalkozásokkal csatlakozik. A meghirdetett program kitűzött célja, hogy ne történjen halálos baleset Európa közútjain.

A téma kapcsán az InfoRádiónak nyilatkozó vezetéstechnikai szakértő szerint a leglátványosabb problémát a reakcióidő megnövekedése jelenti. Kőrös András kiemelte:

egy vezetőképes állapotban lévő sofőr átlag 1 másodperces reakcióideje „gond nélkül felugorhat” a két-háromszorosára.

Minél sűrűbb a forgalom, annál nagyobb az esélye annak, hogy a sofőr – miközben a figyelme másfelé kalandozik – lemarad valamiről, és ebből baj lesz. „Leginkább koccanásos balesetekről lehet beszélni a városban, de a védtelen közlekedőkkel szemben – gyalogosok, kerékpárosok – megint egy plusz kockázat”. Az autópályás vagy a városon kívüli környezet pedig a nagyobb sebesség miatt komolyabb kockázati tényezőt hordoz magában.

A Groupama tanpálya vezető instruktora elmondta: ők is ismernek olyan céget, amely a kihangosítóval történő telefonálást is tiltja vezetés közben, mert a sofőrök olyan hírt kaphatnak, amely elvonja a figyelmüket a vezetésről. Hangsúlyozta, hogy a vezetőképes állapot alatt nemcsak a fizikális, hanem a mentális állapot is értendő.

A mobilozáson túl az egyes autókban található középkonzol, a számtalan funkció vezérlésére alkalmas, gombos vagy érintőképernyős technikai eszköz is hasonlóan elvonhatja a figyelmet. Éppen ezért vannak olyan járművek, ahol ezek a funkciók vezetés közben nem működnek. „Ki is írja a rendszer, hogy majd ha megálltál, akkor lehet” – fogalmazott Kőrös András. Szerinte is

az volna a helyes irány, ha az ember még álló helyzetben „matatna” a többlet- és kényelmi funkciók között,

hogy azok minél kevesebb figyelmet vonjanak el vezetés közben. Mert a vezetéshez alapvetően a figyelem szükséges – hangsúlyozta.

Nyitókép: Prostock-Studio/Getty Images