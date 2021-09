Mint arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel hosszabb interjút adott a Kossuth rádiónak a kiszivárgás 15. évfordulóján. A kormányfő dermesztő pillanatnak nevezte a politikának azt a 15 évvel ezelőtti pillanatát, amikor az őszödi beszédről a nyilvánosság tudomást szerzett, de még dermesztőbbnek tartja, hogy most is az a Gyurcsány Ferenc a baloldal vezetője, aki átverte az embereket, a pénzüket pedig elvette.

A rádióinterjú után nem sokkal Gyurcsány Ferenc azt írta a Facebook-oldalán: „Ijedős ember ne menjen politikusnak. Ha már emberek közé sem megy.”

