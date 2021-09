Pénzügyi nevelés: így lehet gyermeked sikeres felnőtt (x)

A pénz nem minden, de ettől még nagyon fontos szerepe van az életünkben. A mennyiségénél azonban sokkal fontosabb az, hogy jól tudunk-e bánni vele, tudatosan kezeljük-e kiadásainkat.

A pénzügyekből sok szülő kizárja a gyerekeket, ez azonban nagy hiba lehet. Az, aki már gyermekkorában megtapasztalja, hogy mennyit számít a pénz beosztása és a takarékoskodás, felnőttként már sokkal magabiztosabban mozog majd az anyagi világban és vélhetően átgondoltabb döntéseket hoz egy-egy pénzügyi céljával kapcsolatban.

Épp ezért nem lehet elég korán elkezdeni a pénzügyi nevelést. De vajon hogyan érdemes csinálni? A helyes utat – amely valóban a gyermek előnyére válik, nem pedig csak felesleges szorongásokat szül – igen nehéz megtalálni, ebben segítenek az alábbi szakértői tippek.

1. Fektessük le az alapokat!

A pénzügyi nevelésnek számtalan módja és eszköze van, de minden esetben érdemes az alapvető fogalmak tisztázásával és az íratlan szabályok elmagyarázásával kezdeni.

A pénz fogalmát akár már egy 2-3 éves gyereknek is el lehet magyarázni. A hűtő nem magától telik meg étellel, az élelmiszereket pénzért vesszük. Azonban a pénz sem terem magától.

Mondjuk el gyermekünknek, hogy keményen megdolgozunk ezért, és minden hónapban csak egy fix összeget kapunk, azt kell tehát beosztanunk úgy, hogy jusson mindenre, amire kell. Fontos megismertetnünk vele azt az aranyszabályt is, hogy először mindig a valóban fontos dolgokat kell kifizetni, és csak utána nyithatunk teret a vágyainknak.

A közös vásárlások során bemutathatjuk neki, hogy mindennek van egy meghatározott ára. Ha pedig valamit nem fizetünk ki, azt nem vihetjük haza. Beszélgethetünk továbbá arról is, hogy egy-egy nagyobb dologra gyűjtögetnünk kell, illetve olyan helyzet is előállhat, hogy el kell döntenünk, két fontos, ám költséges dolog közül melyik fér bele az e havi keretbe, a másikra pedig várnunk kell (legalább) egy hónapot.

A pénzügyi nevelés elengedhetetlen része az is, hogy nemet (is) mondjunk gyermekünknek, amikor valami olyanért könyörög, amire nincs igazán szüksége, vagy amit egyáltalán nem engedhetünk meg magunknak.

2. Játsszunk a pénzzel!

A gyerekkor ideális terepet biztosít arra, hogy a család kisebb tagjai játékosan ismerkedjenek meg a pénzkezeléssel. Amikor már a számolás és a csoportosítás megy neki – tehát el tudja különíteni egymástól a babákat és a plüssállatokat, és meg is tudja mondani, melyik csoport hány darabból áll –, adhatunk neki játékpénzt, hogy azzal is gyakorolhasson.

Később, amikor már az összeadás és a kivonás is magabiztosan megy, játszhatunk boltos játékot. “Vásároljunk” valamit gyermekünktől, mondja meg ő, hogy mennyit kell fizetnünk a választott termékekért, és számolja ki, mennyit kapunk visszajáróként az általunk átnyújtott bankjegyből.

Kicsit nagyobb korban előkerülhetnek a kimondottan pénzügyi témájú társasjátékok is, például a Gazdálkodj okosan!, a Monopoly vagy a Banking. Ezek már nemcsak a pénzzel, hanem a váratlan eseményekkel, a biztosításokkal, a megtakarításokkal és a hitelekkel is megismertetik a gyerekeket.

3. Vonjuk be a gyereket is a családi költségvetésbe!

A családi kassza az egész családra kiterjed, tehát egyes pénzügyi döntéseink a gyerekekre is hatással vannak. Természetesen egy teljes családi költségvetés megtervezése és kézben tartása még óriási feladat egy gyereknek – néha még egy felnőttnek is. A folyamat egyes részeibe azonban már egy 7-8 éves gyereket nyugodtan bevonhatunk.

A heti nagybevásárlás, a következő nyaralás, az iskolakezdés és az új ruhák keretének megtervezésében például már hatékonyan részt tud venni egy gyerek is, a kiskamaszok pedig már akár a konkrét terméklista összeállításában is segíthetnek. Fotó: pixabay.com

4. Tűzzük ki és menedzseljük együtt a pénzügyi célokat!

Az is nagyszerű ötlet, ha a család közösen tűzi ki rövid távú céljait. Határozzuk meg együtt, hogy mire gyűjtünk, mekkora összegre van szükség, és azt mikorra szeretnénk elérni.

Ezt követően tegyük egyértelműen láthatóvá a haladást, például egy színezhető grafikonnal, vagy a hűtőn vezetett listával. Ha pedig készpénzben gyűjtünk, akkor akár egy befőttesüvegben is tárolhatjuk a “vagyont”, hogy láthassuk, ahogy szép lassan megtelik az üveg.

5. Engedjünk teret a gyakorlásnak!

Mielőtt bevezetnénk a zsebpénzt a családi rutinba, a kisebbeknek egy rávezető módszert ajánlunk. A pénzkezelést tét nélkül gyakorolhatja gyermekünk, ha bevezetünk egy jutalmazási rendszert. Ennek lényege, hogy jutalmat – nem pénzt, hanem például matricákat – adunk a segítségért, kisebb otthoni munkák elvégzéséért cserébe, és ezeket időnként beválthatja valamire.

Érdemes előre megegyeznünk abban, hogy egy bizonyos mennyiségű “fizetőeszközért” mit “vásárolhat”. Két matricáért cserébe például választhat magának tábla csokit, öt matricáért pedig egy könyvet. Tíz matricáért egy értékesebb játékot kaphat, húsz matricát pedig egy kalandparki látogatásra válthat be. (Ezt természetesen mindig az adott gyermek életkorához, érdeklődési köréhez és vágyaihoz igazítsuk.)

Idővel a havi vagy heti zsebpénzt bevezetése is indokolttá válhat, a kiskamaszokra pedig nyugodtan rábízhatunk egyedül egy bevásárlást is. A középiskolásoknak már diákmunka vállalására is lehetőségük nyílik – ebben az esetben jó, ha nyitunk nekik egy saját bankszámlát.

A legfontosabb azonban az, hogy akár matricákkal, akár zsebpénzzel, akár a saját keresetével gazdálkodik gyermekünk, ne befolyásoljuk abban, hogy mire költi el, amit kapott. A rossz döntések is a tanulás részei, és ilyenkor még nem egy havi fizetés forog kockán, tehát jobb ebben a korban tapasztalatot szerezni.

+1. Mutassunk jó példát!

A fenti tippekkel könnyebben elsajátíthatják gyermekeink a helyes pénzkezelés alapjait, az egész azonban szinte semmit sem ér a jó szülői példa nélkül. Ha nálunk is akadnak még hiányosságok a pénzzel való bánásmódot illetően, azt sem kell szégyellnünk. Ez inkább motiváljon minket arra, hogy a gyerekekkel együtt megtanuljuk, hogyan is kell tudatosan vásárolni és tervezni. További hasznos tippeket és tanácsokat az alábbi linken olvashatunk.

Amennyiben már magabiztosan mozgunk a pénzügyi világban, érdemes elgondolkodni egy gyermekcélú megtakarításon is, ami később nagy segítség lehet abban, hogy megalapozzuk fiunk vagy lányunk jövőjét. Ezt érdemes minél előbb elkezdeni, hiszen a hosszú évek alatt még havi pár ezer forint is szép összeget eredményezhet.

Egy ilyen előtakarékossági számlával két legyet üthetünk egy csapásra: megkönnyíthetjük gyermekünk elindulását a nagybetűs életbe, és jó eséllyel arra ösztönözzük majd, hogy felnőtt korában ő is okosan kihasználja majd a megtakarítási termékek által nyújtott előnyöket.

Nyitókép: Pixabay