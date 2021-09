Romaügyi kormánybiztos: a hangsúly az egyénen van

Az augusztus elején kinevezett új romaügyi kormánybiztos a Jelen hetilapnak nyilatkozva kifejtette, elsődleges feladata a roma közösséggel való párbeszéd és egyeztetési mechanizmusok koordinálása. Mint mondta, a kormányzati intézkedések társadalmasításán dolgozik, igyekezve a civil roma támogatások hatékonyságát növelve. Mindez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy egyeztessen Vecsei Miklós miniszterelnöki biztossal, akinek a felzárkózó településeken megvalósuló intézkedéseket kell összehangolnia és felügyelnie.

„A cél közös.”

Arra a kérdésre, hogy nem kellemetlen-e a kormánynak, hogy Farkas Flórián még mindig pozícióban van, Sztojka Attila úgy válaszolt, nem gondolná, hogy a roma politika kizárólag az említett illetőről szólna. „Van miniszterelnöki biztos […]. Van helyettes államtitkárságunk, a Belügyminisztérium együttesen koordinálja a felzárkózáspolitikát. Most már személyemben kormánybiztos is van. Ez is azt mutatja, hogy a kormány komolyan veszi a társadalmi felzárkóztatást, amire nagy hangsúlyt fektet.”

A romaügyi kormánybiztos a társadalmi felzárkózás folyamatával kapcsolatban megjegyezte, hogy már húsz éve dolgozik ezen a területen, tíz éve pedig a szakpolitika aktív részeseként a programok 90 százalékához van köze. „De elfogultság nélkül mondhatom,

amit 2010-től szükségesnek láttunk bevezetni, az a munka beérett.

Ezt igazolják a pozitív mutatók.” Példaként említette, hogy a „Nő az esély” projektben 1026, többségében roma származású nő foglalkoztatása valósult meg. Kilencven százalékuk a mai napig is dolgozik a rendszerben, megállták a helyüket. Megemlítette az ösztöndíj-rendszerüket is, amelyben tízezer diák vesz részt, az összeg nagysága a tanulmányi eredménytől függ. A komplex telepprogram 97, nem városi rangú önkormányzatot érint, ahol túl a lakhatási körülmények javításán, humánfejlesztés is történik, amelynek a legvége a foglalkoztatás.

A Nyíregyházán zajló telepfelszámolási projektről – amely során az ott élőket átköltöztették egy másik szegregátumba – elmondta: „nem dózerban gondolkodunk, s nem hisszük, hogy pusztán a lakhatás körülményeinek javítása megoldja a problémát. Sztojka Attila szerint a hangsúly az egyénen van. A cél az, hogy az átmeneti időszakban is lakhatást biztosítsunk, majd aztán a foglalkoztatás eredményeképpen – kiegészítve a családtámogatási rendszer lehetőségeivel – saját tulajdonhoz jusson mindenki.

Az új romaügyi kormánybiztos mások mellett beszélt még az oktatást érintő szegregációról is.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás