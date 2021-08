Megjöttek Budapestre az elektromos buszok, de még hónapokig nem használhatjuk őket

A 40 elektromos busz szállítására kiírt tendert korábban a Mercedes buszgyártását hazánkban képviselő Omnibus Hungariából és az Inter Tan-Kerből álló konzorcium tudhatta magáénak, ők szállították most a buszokat.

A beszerzést a kormányzati Zöld Busz Program finanszírozza, a pályázatot Fürjes Balázs és Menczer Tamás államtitkárok kezdeményezték a Budakeszire és Budaörsre közlekedő buszpark zöldítése érdekében – írta a Facebookon Vitézy Dávid. A beszerzés értéke 8,1 milliárd forint.

A világoskékre színezett, a BKK Futár utastájékoztató rendszerrel is felszerelt buszok

a Budakeszire közlekedő 22-es és a Budaörsre közlekedő 40-es buszcsalád járatain, illetve Törökbálintot, Diósdot érintő, a BKK hálózatába illeszkedő Volán-járatokon állnak majd forgalomba.

Érdekesség, hogy az utastérben összesen 13 darab dupla USB aljzatot helyeznek el, ahol az utasok is áramhoz juthatnak.

De csak "néhány hónap múlva", ahogy a a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) vezérigazgatója is rámutat, addig ugyanis éles tesztüzemben működnek rendezvények vendégeit szállítva, a bázis a Hungexpo lesz. (Korábban a Totalcar írta meg, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, valamint a Nemzetközi Természetvédelmi és Vadászati Kiállításra is ezek a buszok szállítják majd a résztvevőket. Megjegyezték azt is, hogy a buszok rohamtempóban készültek el, a pályázati határidő is rövidebb volt a szokásosnál a fenti cél érdekében.)

A Volánbusz telephelyén e néhány hónap alatt teremtik meg az eCitarók üzemeltetésének feltételeit. A szakemberek képzése ugyanúgy ide tartozik, mint a töltőoszlopok táplálásának lehetősége megfelelő elektromos teljesítménnyel. Az éles utasszállító üzem ezt követően indul a Volánbusz budai agglomerációs vonalain - írta most Vitézy Dávid.

Kifejtette azt is, hogy

ez Magyarország legnagyobb tisztán elektromos buszflottája.

nagyon új technológiáról van szó: az új eCitarók éjszakai töltéssel körülbelül 200 kilométer távolságot tudnak teljesíteni, ez sokszor elég, de még kevés lehet egyes esetekben, pláne, ha forró nyári napon a klímát is használni kell.

a buszok egyik működtetési módja lehet, hogy a reggeli és délutáni csúcsforgalom között nappali rátöltést is kapnak az egész napos üzemben álló buszok.

"Hiba lett volna azonban – teszi hozzá Vitézy Dávid –, ha nem szereznénk közvetlen üzemeltetési tapasztalatokat minőségi gyártó sorozatgyártott elektromos buszaival, hiszen abban biztosak lehetünk, hogy a klímacélokat szem előtt tartva végérvényesen közeleg a dízelkorszak lezárása a városi buszoknál is. Ennek a flottának a használatára föl is kell készülni, hiszen a buszvezetőktől a telephelyekig mindenkinek egy kicsit másképp kell végeznie majd a munkáját. Annál könnyebb lesz megszokni utasként vagy az érintett útvonalon lakóknak a buszok halk suhanását."

