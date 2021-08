Szinte be lehet írni a naptárba a negyedik hullám kezdő időpontját

Kaposváron és Tatabányán is emelkedett múlt héten a koronavírus koncentrációja a szennyvízben, Rusvai Miklós szerint azonban ez még nem a negyedik hullámot jelzi. A virológus arra számít, hogy a koronavírus járvány szeptember közepén robbanhat be újra.

"A múlt hét hétfőjén, keddjén nyilvánosságra került szennyvízadatokban, hét különböző szennyvíztelep mérései szerint emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. Azóta viszont további növekedés nem volt tapasztalható. Lehet, hogy egy kis mértékű hullámzás megfigyelhető, de amíg ez nem tartós tendencia, addig

megijednünk nem kell,

önkéntes óvintézkedéseket pedig bevezethetünk ugyan, de járványtanilag még nincsen rájuk szükség.

A maszkviselést is csak azoknak ajánlom jelenleg, akik valamilyen kockázati csoportba tartoznak vagy valamiért nem akarják oltatni magukat"

- részletezte a szakember.

Hogy mi robbanthatja be a negyedik hullámot, az iskola, az őszi időjárás vagy a külföldi nyaralásból hazatérők, arról azt mondta: mindannyian együtt.

"A társadalmi érintkezések számának növekedésétől függ" - összegzett.

Rusvai Miklós a delta variáns miatt már most is lassú növekedésre számít az adatokban, és azt is hozzátette, hogy nem olyan ideális a helyzet, mint tavaly nyáron, amikor napokon át nem volt covidos halott, valamint alacsonyabb volt a kórházban ápoltak és a lélegeztetőgépen lévők száma is.

"Ez az állapot nem tér vissza,

folyamatosan növekvő szinttel kell számítanunk, de begyorsulni nagy valószínűséggel csak szeptember második felében fog a negyedik hullám,

kis szerencsével még ezt is kitolhatjuk néhány héttel" - mondta még.

Ismert, tavaly szeptember legvégén, október legelején kezdődött az újabb járványhullám. Rusvai Miklós korábban idén is erre az időszakra tette, de a delta variáns kissé módosított a várakozásokon. Immunitás sinopharmosok esetén: az antitest nélküliek kérjenek harmadik oltást "A sejtes immunitást elsősorban a vektorvakcinák és az mRNS vakcinák képesek felébreszteni, ha tehát valakit ilyennel oltottak be, és nincs a szervezetében antitest, még számolhat azzal, hogy esetleg sejtes védelem van a szervezetében. Ugyanígy vannak olyanok, akik még a fertőzés hatására sem termelnek antitesteket, az ő szervezetükben is ez a sejtes védelem, illetve a nyálkahártya-védelem is védhet a vírusfertőzés ellen. Viszont aki inaktiváltvírus-vakcinával lett oltva, annál kizárólag antitestes védelemre lehet számítani. Aki tehát megmérette az immunszintjét és az negatív, minél hamarabb oltassa be magát újra. Az ő esetükben a háziorvos megteheti, hogy nem várja meg az előírt négy hónapot. Akinek mértek ellenanyagot, még várhat a harmadik oltással" - hangsúlyozta Rusvai Miklós.

Nyitókép: Pesti József/Szoljon.hu