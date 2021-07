Keddi magyar járványadatok: 25 új fertőzöttet regisztráltak, elhunyt 2 beteg

Az előző adatközlés óta 25 új fertőzöttet igazoltak, és elhunyt 2 koronavírus-beteg - derült ki hivatalos tájékoztató oldalon megjelent összegzésből. Kórházban 77 koronavírusos beteget ápolnak (eggyel több a hétfői adatnál), közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen (ugyanannyian, mint korábban). A keddi alacsony adatok mögött a "hétvége-hatás" állhat (általában kevesebb tesztet végeznek ekkor, kevesebben is fordulnak orvoshoz).

Egy egész kicsit feljebb kúsztak a fertőzöttségi adatok – az elmúlt két hétben a napi új regisztráltak száma a következőképp alakult:

július 20. kedd: 25 fő

július 19. hétfő (hétvégi összesített adatok): 139 fő

július 16. péntek: 64 fő

július 15. csütörtök: 49 fő

július 14. szerda: 56 fő

július 13. kedd: 17 fő

július 12. hétfő (hétvégi összesített adatok): 102 fő

július 9. péntek: 44 fő

július 8. csütörtök: 55 fő

július 7. szerda: 44 fő

július 6. kedd: 32 fő

Jelentősebb romlásra a következő 4-10 napban az országban sehol nem kell számítani a legfrissebb szennyvízelemzések szerint.

Összesített járványadatok a pandémia hazai kezdete óta:

keddre 808 889 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

az elhunytak száma pedig 30 019 fő.

A gyógyultak létszáma 743 449 fő.

Aktív fertőzöttként jelenleg 35 421 embert tartanak számon. Hatósági házi karanténban 1504-en vannak, a mintavételek száma 6 261 622-re nőtt.

A beoltottak száma 5 573 557 fő (4458 első oltást adtak be a legutóbbi napon), közülük 5 311 557 fő már a második oltását is megkapta. A regisztráltak száma 5 millió 493 ezer fő, és 94 százalékuk már fel is vette a vakcinát.

Magyarország a teljes átoltottságot tekintve továbbra is második az Európai Unióban.

Európában elsőként válik lehetővé a harmadik oltás felvétele augusztus 1-től (mindenkinek - a beadásról és a vakcina típusáról az orvosok döntenek).

Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni egy új oltási kampányban.

Az iskolakezdés előtt egy-két nappal minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Hasznos linkek

Oltási regisztráció: https://vakcinainfo.gov.hu/regisztracio-oltasra

A vakcina-regisztráció lekérdezésének elérhetősége: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Oltásfoglalás: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas

Probléma a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban: bejelenthető a magyarorszag.hu-n az Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen egy kormányablakban.

A legfrissebb hírek az uniós Covid-igazolásról (papíralapon és okostelefonra).

