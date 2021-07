Kovács L. Gábor: úgy találták ki az embert, hogy 40 év után inkább az unokáival törődjön

Harmincéves éves kor felett a női szervezetben rohamosan csökken a szaporodásra alkalmas petesejtek száma – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Kovács L. Gábor egyetemi tanár, akadémikus, a terméketlenség orvoslását célzó jelentősebb hazai kutatások vezetője.

"A mai modern társadalomban különösen a leendő édesanyák karriervágya, életfelfogása teljesen eltér a szüleink vagy a nagyszüleink életfelfogásától. Ma az a sikk, az a trendi, hogy fölépítem a karrieremet, megalapozom a jövőmet, és utána jöhet a baba. Csakhogy az az infertilitás leggyakoribb oka, hogy 30 év fölött elkezd rohamosan csökkenni a női szervezetben a szaporításra alkalmas petesejtek száma" – mondta a professzor, és hozzátette, a 40. életév után is termel ugyan a női szervezet petesejteket, de az embrió megtermékenyítésre alkalmas sejteknek a száma drasztikusan lecsökken. Példaként említette, hogy vannak olyan országok, ahol a mesterséges megtermékenyítést emiatt 40 év fölött nem is engedélyezik. Nálunk ilyen szigorú tilalom nincs, de a tapasztalatok az mutatják, hogy az eredményesség teljesen más egy 20 éves anyával, mint egy 40 évesnél.

"A petefészekben a szaporodóképes kortól a menopauzáig eltelt 20-25 esztendőben minden hónapban megérik egy petesejt, de gyakran kimerül a petefészek, elfogynak a szaporodásra alkalmas sejtek. Hogy valakiben ez hány évesen következik be, ebben a genetikai tényezőket nagyon sokat számítanak, benne van az életmód is, de alapvetően így találták ki az embert, hogy 40 év után inkább az unokáival törődjön" – mondta a szakember.

Mesterséges megtermékenyítés: emelni a sikerrátát

A mesterséges megtermékenyítésnél jó lenne tudni, hogy melyik embrió rendelkezik a legnagyobb túlélési eséllyel, mert az orvostudomány jelenleg 30 százaléknál nem tud nagyobb eredményt elérni – hangsúlyozta Kovács L. Gábor, és az eljárás legfőbb megoldatlan problémájának azt nevezte, hogy nem tudni, melyik embrió rendelkezik a legnagyobb túlélési eséllyel.

"Amikor egy édesanyát előkészítenek mesterséges megtermékenyítésre, akkor mindenféle gyógyszeres kezelésekkel elérik, hogy ne egyetlen petesejtje induljon el az úton. A mai modern orvostudomány azt követelné meg, hogy válasszuk ki a legjobb életesélyekkel rendelkezőt. Szigorúan tilos válogatni nem alapján vagy bármi alapján – megjegyzem, hogy meg tudnák tenni, de etikailag elfogadhatatlan –, és ma a rutin orvostudomány mikroszkópban megtekinti az embrió állapotát, és hat-nyolc tulajdonság alapján válogat. A sajnálatos végeredmény az, hogy a legjobban kinéző embrióval történő megtermékenyítés kapcsán is 30 százaléknál nagyobb esélyt nem tud elérni az orvostudomány" – mondta az egyetemi tanár.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a szám azt jelenti, hogy a gyermekáldásért éveken át küzdő tíz házaspár közül hét úgy megy haza, hogy megint nem sikerült. "Mi ezen próbálunk tágítani, és megpróbáltunk egy olyan készüléket kifejleszteni, amely a mikroszkopikus jel mellé egy biokémiai mérést is elvégez. A kettőnek az együttes értékelésével úgy véljük, ezt a 30 százalékos sikerrátát 45-50 százalékra lehet felemelni" – emelte ki a szakember.

Az átültetés még csak kísérleti stádiumban

A felvetésre, hogy terméketlenség esetén megoldást jelenthet-e a petefészek vagy a méh átültetése, hiszen más szervek esetén már jelentős sikereket ért el az orvostudomány, Kovács L. Gábor azt mondta, mindkettő elképzelhető, de a petefészek átültetése relatíve könnyebb, mert nem kell feltétlenül a hasüregbe illeszteni, a test más részeibe is be lehet ültetni. Sokkal bonyolultabb a méh visszaültetése, mert a megtapadó képessége precíziós kérdés, sokkal finomabbra van hangolva, mint egy vese vizeletképzésre vagy a máj elindítása. Erre is vannak próbálkozások, de Magyarországon még nem történt ilyen, alig húsz eset van a világon Svédországban, Amerikában.

"Rengeteg a kérdés, például hogy halottból kap az anya méhet vagy élőtől, rengeteg immunológiai összefüggést kell vizsgálni, a terméketlenség mellé bejön a transzplantáció összes gondja, ha idegen szövetet kapott az illető, az nehogy kilökődjék" – mondta a szakember.

Magyarországon ezért inkább a petefészek-átültetéssel próbálkoznak, mert már ez is óriási dolog lenne azoknak, akik enélkül elveszítik egy életre és teljes bizonyossággal a gyermekáldás lehetőségét – tette hozzá.

Kovács L. Gábor az Arénában

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás