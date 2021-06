Kardinális változás a nyugdíjazásnál

Mint arról az Infostart is beszámolt, július 1-től több ponton is változnak a nyugdíjszabályok. A megállapított nyugellátásról szóló új szabály is a módosítássorozat keretében lépett életbe: a végleges határozat közlésétől számított 15 napon belül vissza lehet vonni a nyugdíjigényt – hívja föl a figyelmet a Napi.hu.

Farkas András, a nyugdíjguru.hu szakértője szerint erre a rendelkezésre azért volt szükség, mert a nyugdíjbiztosítási eljárások egyfokozatúvá váltak, vagyis a nyugdíjbiztosítási határozat ellen nem lehet fellebbezni, így az a közléssel egyidejűleg, azonnal véglegessé válik. (Csak törvényszéken támadható meg.)

Különösen azok örülhetnek ennek az egyszerű igényvisszavonási lehetőségnek, akik a megállapított nyugdíjösszeg láttán azonnal módosítanák az igénylésüket. Mikor fordulhat ez elő?

Ha a nők kedvezményes nyugdíját igénylő hölgy az összeg ismeretében inkább visszavonná a Nők40 igénylését, és csak később, vagy csak a korhatára betöltésével igényelné a nyugdíját.

Ha a nyugdíjkorhatára betöltésével a rokkantsági ellátásban részesülő személy igényli az öregségi nyugdíját, de annak összege kisebb lenne, mint a rokkantsági ellátása összege: ilyen esetben, ha visszavonja az öregségi nyugdíj igénylését, részére a rokkantsági ellátását folyósítják megszakítás nélkül élethossziglan tovább.

Ha a korhatár betöltésével igényelt nyugdíj összege láttán az érintett személy inkább tovább dolgozna a nyugdíj megállapítása nélkül.

Szóba jöhet még az az esetet is, amikor a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a nyugdíjkorhatára betöltését követő 6 hónapon belül az ellátása/járandósága melletti legalább 365 napos munkavégzésére tekintettel kéri a nyugdíja újraszámítását – de ilyen esetben eleve csak akkor állapítják meg a nyugdíjat új összegben, ha az magasabb lenne, mint az ellátás/járandóság összege.

