Lánchíd-felújítás: így közlekedtetünk gyalog és kerékpárral

Jövő szerdától lezárják a közúti forgalom elől a Lánchidat. Ettől az időponttól kezdve a gépjárművek és a BKK járatai mellett a kerékpárral közlekedők sem tudják használni a dunai átkelőt. Mivel a híd járdáit már március 17-én lezárták, ezért gyalog már most sem lehet átkelni a Lánchídon. A gépjármű- és kerékpárforgalom 2022 végén használhatja újra az átkelőt, a járdákon pedig 2023-ban lehet legközelebb sétálni.

Június 16-tól nem csak a Lánchidat, hanem a budai hídfőben található gyalogos–kerékpáros aluljárót is lezárják, így a budai rakparti sétányt és kerékpárutat használóknak is változtatniuk kell a megszokott útvonalukon.

Merre lehet közlekedni a környéken kerékpárral?

Azok számára, akik a budai rakparton szeretnének biciklizni, egy alternatív útvonalat jelölnek ki június 16-ától a Batthyány tér (Vám utca) és a Döbrentei tér között. A párhuzamos utcákhoz a legegyszerűbben a hídfőktől távolabb, a Döbrentei térnél és a Vám utcánál lehet majd átjutni kerékpárral – írja közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

Az észak felől érkezőknek a Bem rakpart–Vám utca–Fő utca–Clark Ádám téri körforgalom–Lánchíd utca–Döbrentei utca–Döbreneti tér útvonalon lesz lehetőség kerülni.





A dél felől érkezőknek a Döbrentei tér–Lánchíd utca–Clark Ádám téri körforgalom–Fő utca–Jégverem utca–Bem rakpart útvonal az ajánlott. Ez az útvonal párhuzamos a Bem rakparti kerékpárúttal, ráadásul a körforgalmat, valamint a kis forgalmú Vám utcát leszámítva végig kerékpársávon lehet errefelé haladni. Bár a körforgalmat a gépjárművel és a biciklivel közlekedők együtt használják, azonban ez továbbra is biztonságos közlekedési lehetőség marad, hiszen a Lánchíd lezárása miatt nem kell számítani nagy gépjárműforgalomra.

Akik a hídfőhöz közelebb szeretnének a Duna-menti gyalog- és kerékpárútról letérni, a Halász utcánál és közvetlenül a hídfő északi és déli oldalán is lesz erre lehetőségük:

A hídfő északi oldalán a Clark Ádám tér és a lenti gyalog- és kerékpárút közötti lépcsőn egy tolósínen lehet a bicikliket tolni.





A hídfő déli oldalán pedig a parkon keresztül a már meglévő rövid kerékpárutat lehet használni.

A pesti oldalon a kerékpározók a gépjárműforgalommal együtt haladhatnak a Széchenyi téren, ahol szintén jelentősen csökkenni fog a gépjármű forgalom.

Hogyan közlekedhetnek a Lánchídnál a gyalogosok?

A budai oldalon a Lánchíd alatti kis alagutat a gyalogosok sem használhatják június 16-ától, ezért egy ideiglenes gyalogos útvonalat alakítanak ki számukra a körforgalom és a munkaterület között. Ez az útvonal északról dél felé a következő: a Duna-menti gyalog-kerékpárút– Clark Ádám térre vezető lépcső – a munkaterület és a körforgalom mellett kijelölt ideiglenes gyalogos felület – a hídfő déli oldalán lévő park – Duna-menti gyalog-kerékpárút.

A Lánchíd pesti hídfőjénél is lezárják a gyalogos alagutat, azonban itt nem lesz kijelölt gyalogos útvonal. Akik erre sétálnak azok a Széchenyi tér megkerülésével érhetik el úti céljukat.

A BKK végezetül hozzáteszi: egy olyan fontos, egész várost érintő munka, mint a Lánchíd felújítása önmagában is elkerülhetetlen kellemetlenségekkel jár. Emellett az M3-as metró közel két éven át tartó felújítása is jelentős forgalmi terhelést jelent a belváros szűk, nagy forgalmú és sűrűn beépített részein. Ezért a legjobb megoldás az, ha a kisebb környezeti terhelést jelentő közlekedési módok kerülnek előnybe. A Budapesti Közlekedési Központ azt javasolja a fővárosban közlekedőknek, hogy a belváros felé a közösségi közlekedést, saját kerékpárjukat, vagy a Mol Bubi-közbringarendszert vegyék igénybe, ezzel is csökkentve a főváros forgalmi terhelését.

