Ilyennek szeretnénk a megújított Mester utcát

A Mester utca belső, Ferenc körút és Haller utca közötti szakasza – főként tágas, fasorokkal határolt megjelenése, az ott lévő intézmények és vendéglátóhelyek miatt – a IX. kerület kedvelt része. A Mester utca újragondolása nem csak a közlekedés miatt kulcsfontosságú, a környéken iskolák, rendelő, éttermek és üzletek is vannak. A megújulás tervezése kapcsán a BKK társadalmi egyeztetésre hívta az ott lakókat és a környéken közlekedőket, akik összességében egy élhetőbb útszakasz megvalósítása mellett érvelve fejtették ki az észrevételeiket.

A fejlesztési javaslatok között

első helyen szerepel az autóforgalom csillapítása,

igaz, a válaszadók elsősorban inkább valamilyen technikai megvalósítást neveztek meg, nem konkrétan annak a célját. Felvetődött többek között az átmenő autóforgalom kitiltása és átvezetése az Üllői útra vagy a Soroksári útra, de érdemes lehet felülvizsgálni a villamos és gépjárműforgalom elválasztásának lehetőségét, a közlekedési táblák elhelyezkedését, továbbá az egyirányúsításokat is – írja a Budapesti Közlekedési Központ. Többen kifejtették, hogy bár van autójuk, és azzal szoktak közlekedni, mégis csökkenteni kellene a gépjárműforgalmat. Ez rámutat arra, hogy ha a városban túl sokan közlekednek autóval, az autóforgalom önmagát akadályozza, ezért nélkülözhetetlenek a helytakarékosabb lehetőségek – teszik hozzá.

Vitatott kérdéskör a parkolás:

nagyságrendileg ugyanannyian bővítenék, mint csökkentenék a parkolási lehetőségeket, vagy kapacitásváltozás nélkül rendeznék a tarthatatlan helyzetet.

Többen nehezményezik, hogy a szabálytalanul parkolók akadályozzák a forgalmat, az így beláthatatlanná tett kereszteződések balesetveszélyesek, emellett hiányoznak az akadálymentes és rakodásra kialakított parkolóhelyek. Többen ezért újragondolnák a parkolási rendet, vagy parkolóházak kialakítását szorgalmazzák. Közérdeklődés ezért leginkább ezen a téren várható: noha a BKK közterület-fejlesztési projektje nem vállalkozhat parkolóházak építésére, a közterületi autóparkolásban progresszív együttgondolkodásra lesz szükség, vonja le a következtetést a társaság.

A villamosközlekedés ugyancsak középponti téma, sokan panaszkodnak a nagy zaj, a dübörgés miatt. Ennek tükrében időszerű lehet a pálya korszerűsítése, a megállók akadálymentesítése, és érdemes megvizsgálni a vágányzóna füvesítésének lehetőségét.

A villamos megítélése ellentmondásos, vannak, akik megszüntetnék, mások sűrítenék és fonódó járatokat szeretnének,

sőt a megkérdezettek körében felvetődött a szakasz föld alatti átvezetése is. A tervezési folyamat egyik alapelve – amely a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Budapesti Mobilitási Terv alapvetése is – a fenntartható, helytakarékos közlekedési módok előnyben részesítése. A Budapesthez hasonló történelmi nagyvárosokban ugyanis egyszerűen nincs elegendő hely ahhoz, hogy a lakosság jelentős része autóval közlekedjen. A budapesti lakosság is e szerint közlekedik: 70 százaléka elsődlegesen valamelyik fenntartható közlekedési módot (gyaloglás, közösségi közlekedés, kerékpár) használja a mindennapokban.

Mint az a sajtóközleményben olvasható, a BKK a tervezés során minden olyan elemet és lehetőséget megvizsgáltat, amely a beérkezett panaszok orvoslására megoldást nyújthat, s a rendelkezésre álló források erejéig ezeket meg is valósítja. Jóllehet a BKK projektje csupán a közterület-fejlesztésre korlátozódhat, az épített környezetet a tervek szerint úgy alakítja majd, hogy az később alacsony padlós villamosokat fogadhasson.

A BKK felülvizsgálja az utca hálózati szerepét az autóforgalom szempontjából, hogy a helytakarékos, bárkinek elérhető és a város egészségéhez hozzájáruló közlekedési módok – gyaloglás, kerékpározás, rollerezés (aktív és mikromobilitás) – számára vonzó környezet szülessen. A visszajelzések is megerősítik, hogy

a közbiztonságnak és a köztisztaságnak is javulnia kell a Mester utcai sétáláshoz.

Célként fogalmazódott meg, hogy növelni kellene a zöldfelületek nagyságát, de a járdák szélesítése (a 4-es és a 6-os villamos megállója felé, illetve a szakrendelőnél), valamint a szegélyek akadálymentesítése is igényként vetődött fel. Jellemző kérés volt, hogy a kereszteződésekhez telepítsenek „fekvőrendőröket”, valamint jelöljenek ki gyalogos-átkelőhelyet a Mester utca–Dandár utca és a Mester utca–Tinódi utca sarokra. A projekt egyik legfontosabb célkitűzése éppen ez: a gyaloglás biztonságosabbá tétele, valamint az utca gyalogos keresztezésének a segítése – emelik ki.

A kerékpárral közlekedők helyzetét nehezíti jelenleg, hogy balesetveszélyes keresztezni a villamossíneket, illetve mindkét irányban nehéz balra kanyarodni. A válaszadók legszívesebben olyan kerékpársávokat alakítanának ki, amelyek – megfelelő védőtávolság kialakításával – a járda és a parkolósáv között vezetnek. Ehhez kapcsolódóan fontos, hogy a kerékpártámaszok telepítésével együtt biztosítani kell a rollerek és egyéb mikromobilitási eszközök rendezett elhelyezését is.

A társaság végezetül kiemeli: a felújítás előkészítése a Budapesti Közlekedési Központ feladata, amely a Fővárosi, valamint a IX. kerületi Önkormányzattal együtt fontosnak tartja, hogy a változások a lakók és a környéken közlekedők bevonásával valósuljanak meg. A BKK társadalmi egyeztetését jelentős érdeklődés övezte: a kérdőívet 1138-an töltötték ki, akik mindent egybevéve 5660 véleményt és javaslatot fogalmaztak meg. A BKK célja, hogy ezek figyelembevételével készüljenek tervek a lehetséges műszaki megoldásokról. A társadalmi egyeztetés eredménye a BKK honlapján olvasható, a tervek kidolgozásuk után kerülnek fel az oldalra – zárul a közlemény.

Nyitókép: BKK