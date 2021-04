Egy 34 éves állapotos nőt is elragadott a járvány

Az elhunytak adatait tartalmazó oldalról kiderül, hogy ugyan az áldozatok többsége továbbra is az idősebbek és a különböző betegségekben is szenvedők közül kerül ki, de akadnak fiatalabbak, és olyanok is, akiknek nem volt más betegségük – hívja föl a figyelmet a Hvg.hu.

A keddi 207 elhunyt közül tíznél az szerepel, hogy nem volt ismert alapbetegsége, ráadásul köztük többen a fiatalabb korosztályhoz tartoznak, így egy 43, egy 45 és egy 52 éves férfi, illetve egy 58 éves nő.

Az áldozatok között ugyanakkor voltak náluk fiatalabbak is, így egy 34 éves várandós nő, egy 26 éves kóros elhízással és magas vérnyomással, illetve egy 37 éves depresszióval, epilepsziával és kóros elhízással jellemzett nő, továbbá egy 48 éves skizofréniában szenvedő férfi.

Nyitókép: MTI/Balázs Attila