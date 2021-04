Napi adatok: bezuhant az új fertőzöttek száma

1645 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írja a kormányzati tájékoztató oldal.

Elhunyt 199 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 580 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 461 181 fő (2969-cel nőtt a számuk egy nap alatt), az aktív fertőzöttek száma pedig 268 072 főre csökkent (ez 1523-mal kevesebb a hétfőn közölteknél).

8602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (–48), közülük 980-an vannak lélegeztetőgépen (itt jelentős a javulás: 72-vel vannak kevesebben, mint 24 órával korábban).

A beoltottak száma 3 317 052 fő (egy nap alatt több mint 50 ezren kapták meg az első oltásukat), közülük 1 400 703 fő már a második oltását is megkapta (9324-en egy nap alatt).

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de a brit vírusmutáns továbbra is ezreket fertőz, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Minden harmadik magyar ember már kapott oltást. Már a 4 millió 326 ezret is meghaladja a regisztráltak száma, és az eddig regisztráltak 69 százaléka már meg is kapta az oltást.

