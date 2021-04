Napi adatok: esik a kórházban lévők száma, minden harmadik magyart beoltottak

Szombaton 17:01-kor rendkívüli frissítés történt a koronavirus.gov.hu főoldalán. Ez bizonyára a három és negyedmillió magyarországi beoltott miatt történt így, hiszen épp annyi állt a beoltottak számánál az oldal állandó infoblokkjában. A mérföldkőről Orbán Viktor Facebook-oldalán videó számolt be, ebben nem jelent meg maga a miniszterelnök. A hárommilliomodik hazai oltásnál hasonló elemeket követett a hír kormányzati kommunikációja. Természetesen első oltásokról van szó, a második dózist megkapók száma a másfél millióhoz közelít. A kormány további lazításokat (teraszok nyitása) a 3,5 milliós átoltottsághoz kötötte. Az általános iskolák alsó tagozata és az óvodák hétfőn nyitnak.

3706 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 750 508 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 205 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 184 főre emelkedett – írja a központi tájékoztató oldal.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 455 029 fő (4238 a növekmény a szombati adatközlés óta), az aktív fertőzöttek száma pedig 270 295 fő (737-tel csökkent a számuk egy nap alatt).

8445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban (folytatódott a trend: ahogy péntekről szombatra, úgy szombatról vasárnapra is nagyjából ötszázzal kevesebbet jelentettek, ezúttal 498-cal),

közülük 1051-en (–42) vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 3 252 579 fő (most visszaesett az oltási sebesség, valamivel többen, mint 38 ezren kapták meg az első oltást egy nap alatt), közülük 1 385 898 fő már a második oltását is megkapta (14 196-an egy nap alatt).

A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos – írják. A magyar lakosság 33,3 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 17,9 százalékos átlaggal. Minden harmadik magyar ember tehát már kapott oltást.

