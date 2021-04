217 újabb halottja van a járvány, csökkent a kórházban lévők száma

A friss adatok szerint 4604 újabb fertőzöttje a koronavírus-járványnak Magyarországon. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 746 802-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 217 beteg, így az elhunytak száma 24 979-re emelkedett.

A gyógyultak száma 4871-gyel nőtt egy nap alatt, jelenleg 450 791, míg az aktív fertőzöttek 271 032-en vannak, 484-gyel kevesebben a péntekihez képest. Az új esetek számának hétnapos mozgó átlaga

Jelenleg 8947 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 1 093-an vannak lélegeztetőgépen.

A kórházi ellátásra szorulók száma 512-vel csökkent, míg 24-gyel kevesebben vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 51 049-en vannak, a mintavételek száma 5 096 421-re nőtt.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma már 3 213 837, közülük 1 371 702-en már a második oltást is megkapták. Egy nap alatt 68245 ember kapta meg az első, 22 388 a második adag oltást is.

A kormányzati tájékoztató oldalon azt írják, hogy a járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos.

A regisztráltak kétharmada már megkapta az oltást, a regisztrált idősek 90%-a és a 18-59 év közöttiek közel fele (49,9%) is már túl van az oltáson. Szombaton soron kívüli oltják a regisztrált pedagógusokat, bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozókat.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán