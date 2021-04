Vámos György: létfontosságú a kereskedelmi üzletek nyitva tartása

A kereskedelmi szektor már nagyon várta a boltok megnyitását - hangsúlyozta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

A zárva tartásra kötelezett iparcikk boltok és különféle szolgáltatások nyithattak újra. A kezdeti tapasztalatok egyértelműen kedvezőek, hiszen egyik oldalról a vásárlók elfogadták, hogy négyzetméter-korlátozás mellett léphetnek be az üzletbe – és természetesen a maszkviselet továbbra is kötelező –, másik oldalról a kereskedőknek sikerült átállni az új szabályozásra, annak már minden elemét alkalmazzák a feliratozástól kézfertőtlenítő lehetőség biztosításáig. A hosszabb nyitva tartás pedig egyértelműen kedvező, hiszen széthúzta a vásárlásokat.

Vámos György kitért a négyzetméter alapú korlátozások betartására is: ez semmiféle hátrányt nem jelent a vásárló számára, hiszen nem a pénztárak előtt kell esetleg sorban állni, ha sokan vannak az üzletben, hanem az üzlet előtt, ahol viszont ügyelni a másfél méteres távolság betartására.

"Nyilvánvaló, hogy a vásárlók számolása – hiszen valamilyen módon ellenőrizni kell, hányan mennek be az üzletbe – többletmunkát jelent. Többféle technikával tudják ezt megoldani, ugyanakkor a bejáratnál bármilyen megoldással is végzik ezt a feladatot, amúgy is figyelni kell a vásárlókat, például a maszkviselet miatt.

Úgy tűnik, hogy ügyes szervezéssel ezt a kereskedők meg is oldják."

Hozzátette: ott, ahol többen dolgoznak, könnyebb szervezési, munkaerő-átcsoportosítási lehetőségekkel élni, mint a kisebb boltokban, viszont úgy tapasztalják, mindenki meg tudja oldani ezt a feladatot, fennakadásról még nem hallottak.

A Kereskedelmi Szövetség főtitkára beszélt az üzletek második féléves várakozásairól is. Mint mondta, azzal szembe kell nézni, hogy az iparcikk-vásárlásokban eddig is óvatosak voltak a vásárlók, már a boltzár előtti időszakban is. Lassú felfutásra lehet számítani a következő egy-két hónapban. A második félévre, ha a járványhelyzet sokat javul, akkor a vásárlások is jobban fog nőni.

A főtitkár szerint az egész kereskedelmi szektor számára létfontosságú, hogy az év hátralévő részében nyitva maradjanak az üzletek.

Nyitókép: Pexels