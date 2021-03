Online erősítenek az egyházak az idei húsvétra is

Idén különleges kihívás a keresztények számára, hogy nem ünnepelhetik meg a húsvétot a szokott módon, hiszen a szabályok egy másfajta ünneplést tesznek szükségessé. A családok vélhetően többet fognak otthon, szűk körben ünnepelni közös imádsággal, esetleg az online közvetítésekbe bekapcsolódva – mondta az InfoRádiónak a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. Tóth Tamás hozzátette: emellett vannak olyan személyes imádságok, amelyek révén jobban el lehet mélyülni a nagyhétnek és a húsvéti szent három napnak a misztériumaiban.

A templomokat nem zárják be a húsvéti időszakban sem, mert a lelki feltöltődés helyei a járványos időszakban különösen is fontosak. Ahol a szabályok betartásával, szigorú feltételek mellett megtartják a szertartásokat, és szűk kör részt vehet ezeken, ott is máshogy kell ünnepelni, de az egyházmegyék rendelkezésétől függően több helyen nem lesznek nyilvános liturgiák, ezeket online lehet követni – fejtette ki.

A tavalyi évhez hasonlóan nem, vagy csak jelképes módon tartják meg a körmeneteket. Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció tavaly kiadott rendelkezései ezúttal is érvényesek, ezek szabályozzák, hogy virágvasárnaptól húsvétig hogyan lehet egyszerűen, szépen megtartani a szertartásokat – közölte a titkár.

Tóth Tamás szerint minél hosszabb ideje tart a járvány, annál nagyobb a kísértés, hogy lefelé nézzünk, de a húsvét üzenete az, hogy felfelé kell nézni, a keresztre, és azon túl az ég felé.

Ha jól meg tudjuk élni a húsvétot, az erőt adhat a hétköznapokra is

– tette hozzá.

Egyre nagyobb a személyes találkozás hiánya

Továbbra is szünetel minden személyes jelenléttel járó alkalom a református gyülekezetekben és templomokban, melyek immár egy hónapja zárva vannak a járványügyi helyzet miatt. A Zsinat Elnökségi Tanácsa úgy döntött, a templomok húsvétra sem nyitnak meg.

Pásztor Dániel a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspök, a zsinat lelkészi alelnöke kiemelte: ez fájdalmas döntés volt, de ebben a helyzetben ez volt a felelős tett.

„A református keresztyény hitünk lényegéhez tartozik a személyes közösség megélése, a találkozás, de a vírus ellehetetlenítette és életveszély forrásává tette. Különösen egy ilyen ünnep előtt állva nehéz ilyen döntést meghozni, de a gyülekezet tagjait nézve velük szembe tartozunk ezzel” – mondta.

A püspök közölte: arra biztatták a gyülekezeteket, hogy az online lehetőségeket kihasználva keressék a tagokat, emellett televíziós közvetítések is lesznek.

Pásztor Dániel hozzátette: a járvány alatt telefonon, üzenetekben is próbálják elérni a gyülekezetek tagjait, és ők is igénylik a kapcsolattartást,

többen keresik a lelkipásztorokat, hogy bátorírtást kapjanak.

Azt nem tudja, mikor nyithatnak a templomok, csak reméli, hogy minél előbb, mert egyre nagyobb a személyes találkozás hiánya. Amint a körülmények lehetővé teszik, azonnal kinyitják a templomokat – emelte ki.

Még egy kis kitartás

A református templomokhoz hasonlóan az evangélikus templomok is zárva lesznek húsvétkor. A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke azt mondta, a böjti időszak meghitt és tartalmas szokott lenni, ám erről most le kell mondani, hogy ezzel is, önkorlátozó módon fékezzék a vírust. Ha azonban a járványügyi helyzet kedvezően alakul, pünkösdkor már személyesen is jelen lehetnek a hívek.

Fabiny Tamás szerint a mostani helyzetben szinte már mindenki informatikus szakemberré képezte ki magát, így online lehet követni az igehirdetést. Ez egy lehetőség is, hiszen olyanokhoz is eljuthat az örömhír, akik egyébként nem járnak templomba.

„Mindenki arra szeretnék biztatni, hogy ne adja fel. Sokan erejük végén vannak, de még egy kis kitartást és türelmet kell kérni, és a húsvéti derűt át tudjuk élni, még bezárt templomban is, ami az első húsvétot eltöltötte, Gondoljunk bele, milyen reménytelen helyzet volt akkor, amikor az asszonyok mentek a sírhoz, hogy ki hengeríti el a követ. Jézus csodát tudott tenni akkor, és hiszem, hogy most is csodát tud tenni, és elveheti az aggodalmunkat. Az üres templom látványa megrendítő, de ez az üres sírt is felidézi.

Jézus mintegy széttöri a kereteket, nincs a sírban, nincs a templomban, de ezáltal mindenhol ott van”

– fejtette ki Fabiny Tamás.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt