Győrben már megtelt a kórház, a szomszéd megyéktől várnak segítséget

A hét elején minden Covid-ellátó kórház vezetőjével beszélt Orbán Viktor, és azt kérdezte a miniszterelnök, hogy legfeljebb hány beteget tudnak ellátni. Jávor László, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa azt válaszolta, hogy a győri kórházban maximum 360 beteg ellátását tudják vállalni a jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrással. Ezzel szemben szerdán már 371 covidos fekvőbetegük volt, közülük hatvanan intenzív terápiára szorulnak – derült ki a főigazgató GyőrPlusz magazinnak adott interjújából.

Az igazgató beszélt arról is, hogy a megyei kórházak közül a mosonmagyaróvári már megtelt, Csornán most nyitottak meg egy 46 ágyas Covid-osztályt, és több beteget már Győrből Sopronba kellett átszállítani.

Jávor László szerint megoldás lehetne, ha a szomszédos, kevésbé terhelt megyék segítenének be az ellátásba, vagy ideiglenesen az ottani szakembereket kellene átirányítani a telített kórházakba.

A helyzet pedig rosszabbodni fog, a főigazgatót Palkovics László miniszter arról tájékoztatta, hogy a halmaz- és a hálózatelméletekkel foglalkozó matematikusok szerint még legalább két héten át folyamatosan egyre több lesz a Covid-beteg az országban.

Egyre több koronavírusos gyereket is kezelnek Győrben, jelenleg ketten intenzív kezelésre is szorulnak, és volt egy 17 éves fiatalember, akit speciális kezelésre Budapestre kellett már küldeni. A kórházban volt már több olyan eset is, amikor valaki a második oltása után hetekkel fertőződött meg, és olyan is, aki bizonyítottan átesett a fertőzésen, ennek ellenére másodszorra is elkapta a vírust.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba