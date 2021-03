Dobrev Klára koronavírusos

A Demokratikus Koalíció vezető politikusa, az Európa Parlament alelnöke, Gyurcsány Ferenc felesége elkapta a koronavírus-fertőzést.

Dobrev Klára egy Facebook-posztban hozta nyilvánosságra a hírt péntek kora délután: „Rendszeresen járok tesztelni, most is rutinszerűen mentem és sajnos ma pozitív lett a koronavírus tesztem. Most már lázam is lett és fáj a fejem. Maradok itthon kényszerpihenőn, Feri meg akkor marad Marcival Brüsszelben.”

Hozzátette, mindenkit keresnek telefonon, kivel az elmúlt napokban találkozott.

Rendszeresen járok tesztelni, most is rutinszerűen mentem és sajnos ma pozitív lett a koronavírus tesztem. Most már... Közzétette: Dobrev Klára – 2021. március 5., péntek

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs