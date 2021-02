Felfüggesztett börtönre ítélték Donáth Lászlót

Folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés miatt - nem jogerősen - felfüggesztett börtönre ítélte Donáth László evangélikus lelkészt, volt MSZP-s parlamenti képviselőt a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság - írta a PestiSrácok.hu.

A lap emlékeztetett: 2019 augusztusában robbant ki az ügy, amikor napvilágot látott, hogy Donáth László több nőt zaklathatott.

A bíróságtól azt a tájékoztatást kapták, hogy a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság február 19-én - az ügyészség indítványa alapján - tárgyalás mellőzésével hozott büntetővégzést az ügyben.

A Fővárosi Főügyészség megkeresésükre azt közölte, hogy a bíróság - az ügyészi indítvánnyal teljes mértékben egyezően - a vádlottal szemben aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntette és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés vétsége miatt 1 év 6 hónap szabadságvesztést szabott ki.

A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását - amelynek végrehajtási fokozata börtön - 2 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztette.

A végzés ellen az ügyészség nem kéri tárgyalás tartását, de a vádlott és a védő ezt megteheti, így a végzés nem végleges - tették hozzá.

Donáth László a Népszavának úgy reagált, hogy a bíróság mindenfajta meghallgatás és személyes találkozó nélkül hozta meg döntését. Azt mondta, hogy nem ítélet született, ami ellen fellebbezést lehet benyújtani, hanem olyan büntetővégzés, amit neki jogában áll nem elfogadni. Megjegyezte: a vádirat megküldése és a bíróság döntése között mindössze néhány hét telt el.

Ha elfogadná a végzést, akkor befejeződne a procedúra, ám ezzel egyúttal a bűnösségét is elismerné. „Márpedig én nem ismerem el a bűnösségemet” – jelentette ki Donáth László. Nem fogadja el a bírósági végzést, ragaszkodik a nyilvános tárgyaláshoz. A lelkész azt szeretné, ha bárki – a sajtó munkatársai is – jelen lehetnének a tárgyalóteremben, és a per során mindenki megalapozott véleményt alkothatna arról, hitelesnek tartja-e a vele szemben felhozott vádakat.

