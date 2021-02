Ellenzéki előválasztás - talán megvan az időpont

A nyári szünet előtt vagy közvetlenül utána tarthatják 106 egyéni választókerületben, illetve a kormányfőjelölti tisztségért az előválasztást - közölte Molnár Zsolt MSZP-pártigazgató a Republikon Intézet online rendezvényén.

"Hogy lesz előválasztás, az a hat párt részéről eldöntött tény. Az időpontot kéne hozzárendelni, de hogy júniusban vagy szeptemberben lesz, arról jelentős részben a járványhelyzet fog dönteni, inkább az őszi időpont a valószínű" - fogalmazott.

Az előválasztás "versenyszabályzatát" ezekben a hetekben kidolgozzák, és március 15-ig közzé is tehetik, de az már körvonalazódik, hogy

a képviselő-jelöltek egy fordulóban, a miniszterelnök-jelöltek két fordulóban mérethetnek meg.

A lebonyolítást tekintve Molnár Zsolt szerint a "sátras megoldás" jónak tűnt 2019-ben a főpolgármesteri előválasztás idején is, innentől kezdve viszont még azt kell megszervezni, hogy ne csak nagyvárosokban, hanem kisebb helyeken is lehessen szavazni - tette hozzá. Ennek részleteit is egyeztetik még.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos