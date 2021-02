200 ezernél is többen válaszoltak a konzultáció kérdéseire

Szombat reggelig 201 087-en töltötték ki az online nemzeti konzultációt az újranyitásról - olvasható a kormany.hu oldalon

A tájékoztatás szerint az oltási programmal "új szakaszba léptünk", és ez lehetővé teszi, hogy elinduljon a párbeszéd az újraindítás lehetőségeiről.

Ez függ a járványügyi helyzettől is, ugyanakkor az elmúlt hónapok bizonyították, hogy azok a hatékony intézkedések, amelyeket a magyar többsége is támogat. "A konzultáció ebben nyújt segítséget, mindenki véleményére számítunk" - írták.

A kormany.hu Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkárának tájékoztatása alapján beszámolt arról is, hogy az oltásra regisztrálók száma is folyamatosan emelkedik. Már 2 millió 265 ezren jelezték, hogy élni szeretnének a lehetőséggel, ami magában foglalja a postai úton visszaküldött és az internetes regisztrációkat is - tette hozzá a kormánypárti politikus.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor