Boldogkői Zsolt: sajnos a vírusnak túlontúl sok lehetősége van a változásra

Bár az eddig megismert koronavírus-variánsok ellen egyelőre hatékonynak bizonyulnak a különféle rendelkezésre álló vakcinák, bármikor bekövetkezhet egy olyan mutáció, amik esetében már más lesz a helyzet – hívta föl a figyelmet a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének vezetője.

Komoly veszélyt a koronavírus tüskefehérjének változása rejtene magában, különösen a mRNS alapú vakcinák hatékonyságát illetően. Ugyanakkor mindez

nem „igen-nem kérdés”, tehát nem arról van szó, hogy kedvezőtlen esetben nullára redukálódna a védőoltások által kiválasztott immunválasz,

így például a momentán 95 százalék hatékonyságú Pfizer mondjuk csak 60 százalékos lenne – magyarázta Boldogkői Zsolt virológus.

A molekuláris genetikus hozzátette: a modern vakcinákat, miután szintetikus alapúak, nagyon gyorsan újra lehet pozicionálni. Az viszont már megint más kérdés, hogy mekkora mennyiségben. A szakember a fő problémát abban látja, hogy bár a Covid-19 olyan RNS-vírus, aminek a mutációs rátája nem túlságosan magas, mivel

rengeteg embert megfertőz, rengeteg lehetősége is van a változásra,

amivel a jelek szerint él is a vírus.

Boldogkői Zsolt arra is emlékeztetett, annak idején már Európába is egy más verzió, a D614G mutációja érkezett a koronavírusnak, mint ami eredendően kialakult. A koronavírusoknak két fontos tulajdonsága van, egyrészt a transzmisszibilitás, vagyis az átadhatóság, másrészt a virulencia, hogy milyen hatás tud elérni. Bár a brit verzió esetében az alapfeltevés, hogy 40-70 százalékkal gyorsabban terjed, a magyar virológus szerint ezt bizonyosan kijelenteni nem lehet, mert az arányának hirtelen növekedése mással is magyarázható. Hasonló a dél-kaliforniai mutáns helyzete, amit a sajtó úgy emleget, mintha most bukkant volna föl, pedig már tavaly júliusban fölfedezték. Igaz, akkor még kevesebb, mint egy ezreléke volt az összes variánsnak, míg mára már több mint 50 százaléka.

Ugyanakkor, hogy halálosabb, esetleg csak súlyosabb következményei lennének akár a kaliforniai, akár a brit mutánsnak, nem egy szilárd kijelentés – hangsúlyozta a SZTE Orvosi Biológiai Intézetének vezetője.

Nyitókép: MTI/AP/Pavel Golovkin