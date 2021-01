Nem az a jó okosotthon kulcsa, amire elsőre gondolnánk

A világjárvány az ingatlanfejlesztés irányait is befolyásolja: a lakásoknak hosszú távon irodáknak is kell lenniük. Megnőtt a kényelmes és biztonságos otthonok iránt a kereslet – mondta az InfoRádiónak Szarvas Péter.

Minél több időt töltünk el otthon, annál fontosabb, mennyire kényelmes, ez az egyik oka az okosotthonok népszerűsége növekedésének Szarvas Péter szerint, a másik pedig, hogy a legnagyobb cégek most bejelentettek egy közös szabványt, ami kompatibilissé teszi a különböző gyártók különböző komponenseit egymással. Ez nagyobb szabadságot ad.

A magyar startup megbízásából végzett reprezentatív kutatásából kiderült, hogy mérhetően nőtt a világjárvány idején az okosotthonokkal kapcsolatos posztok és hozzászólások száma a közösségi médiában és az online felületeken, ami előrejelzi a kereslet várható bővülését. Magyarországon a smarthome-piac az idei 66 millió dollárról a következő négy évben több mint a duplájára emelkedhet – hangsúlyozta Szarvas Péter.

A magyar startup alapítója azt is bemutatta, hogy egy házban vagy akár egy társasházi lakásban egyebek mellett milyen lehetőségeket kínál az új technológia.

Nem a távolról irányíthatóság a lényeg az okosotthonban. Szarvas Péter úgy látja,

az a legfontosabb, hogy a háttérben csináljon meg dolgokat, amiket egyébként nekünk kellene, és adjon olyan biztonságot, amit egy riasztóberendezése nem tud biztosítani,

küldjön üzenetet, ha például csőtörés van a lakásban, hogy egy gombnyomással el lehessen zárni a főcsapot és ne legyen vízkár. Vagy esőben egy nyitva hagyott ablakra figyelmeztessen. Ezekhez nem kell mobilalkalmazás. Este az éjszaka gomb megnyomására bezáródik az ablak, behúzódik a redőny, lekapcsolódik a lakásban a villany, és halvány fények segítségével lehet kimenni a mosdóba.

A ház építésénél szerinte érdemes ezekben a megoldásokban gondolkodni, mert akkor sokkal könnyebb beépíteni, mint utólag, de társasházban is alkalmazható, a liftet is fel tudjuk hívni így, vagy a kaputelefon a telefonon is csöröghet, ezzel a távolból is beengedhető az érkező.

A Telex írt arról a napokban, hogy egy magyar kiberbiztonsági cég világszerte több tízezer, de Magyarországon is több mint ezer olyan netre kötött kamera képét térképezte fel a világhálón, amelyeket egy kis keresgéléssel bárki szabadon láthat. Gyermekszobák, hálószobák felvételeire is lehet így bukkanni. Szarvas Péter is úgy látja, hogy a kiberbiztonsági kérdések aggasztják leginkább a felhasználókat.

Ha a gyártó elront valamit, akkor elképzelhető, hogy kívülről hozzá tudnak férni a rendszerhez. „Mi leválasztjuk ezt a réteget – mondta –, van egy vezetékes alap, ami a lakás vezérlését végzi, az pedig egy külön opció, hogy ez kívülről elérhető, és a kiépített rendszerek bármelyike ráköthető erre. Innentől ha gond van, egy másik integrációval megoldható.”

Szarvas Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a lakásban az okosmegoldásoknak a technológiával együtt kell fejlődniük.

Nyitókép: Pixabay