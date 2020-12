5500 vakcinával keződik vasárnap az itthoni oltás

A józan ész és a méltányosság alapján döntött a kormány. Értelmezhető mértékben nem növeli a fertőzés veszélyt, ha nem csak nyolcig vannak együtt a családok. Emellett sokan éjféli misére is menni szeretnének. A családok egyébként is találkoztak volna, ez érdemben nem növeli a kockázatokat.

2020.12.22. 10:46

Vakcina

Számtalan a bizonytalanság. A Dél-Pesti Centrumkórházban az első szállítmány 5500 vakcinájával az oltás megkezdődhet, először az első vonalban dolgozó egészségügyi alkalmazottakat oltják be. Ez a Pfizer vakcinája, de több gyártóval tárgyal még az állam, az unión kívül kínai és orosz gyártókkal is. Jelentős szállítmány érkezhet Kínából is. Eddig több mint 300 ezren regisztráltak az oltásra, és azt szeretné a kormány, ha lesz vakcina, azt minél többen vegyék majd igénybe. Eddig 17,5 millió adag oltóanyagra kötöttek szerződést, de most versenyfutás zajlik azért, hogy hova mikor ér el a vakcina.