Partraszállás helyett zátonynak ütközésről beszél az ellenzék

Az MSZP szerint Orbán Viktor partraszállás helyett zátonynak ütközött. Ujhelyi István, a párt EP-képviselője úgy látja: a magyar kormány kapitulált az észérvek és az Európai Unió előtt, a miniszterelnök nem tudta megakadályozni, hogy jogállami feltételekhez kössék az uniós kifizetéseket.

A mechanizmus a Fidesz határozott szándékával ellentétben jövőre életbe fogni lépni, ráadásul módosítások nélkül – hangsúlyozza az MSZP-politikus.

Az olcsó magyar munkaerőért sok mindent elnéztek eddig is, és el fognak nézni ezután is – a Jobbik elnöke így reagált az uniós büdzsé elfogadásának hírére. Jakab Péter megjegyzi azt is:

a Szájer-botrány után a miniszterelnök hiretelen meglágyult és már nem akart hónapokig harcolni, nem akarta eltörölni a jogállamisági feltételt,

azzal is megelégedett, ha később kezdik el élesben alkalmazni. Azt írta: az okos ember önként is kompromisszumot köt, mert tudja, hogy egy közösség csak így működhet hatékonyan. A butának ehhez a felismeréshez kell egy pofon – teszi hozzá.

Donáth Anna, a Momentum EP képviselője úgy reagált: amit Orbán Viktor győzelmének ad el mindenki, az igazából látszatkonfliktusok összessége. Szerinte

nem a kormányfő érdeme, hogy a jogállamisági mechanizmus nem terjed ki a migrációra és családpolitikára, mert erre valójában soha nem terjedt ki.

Azt sem neki sikerült elérnie, hogy meg tudja támadni Bíróságon a jogszabályt, ez a lehetőség ugyanis 2004 óta fennáll. Donáth Anna szerint a jogállamisági mechanizmus alkalmazási körét sem sikerült szükíteni, hiszen a jogszabály, szövegét tekintve változatlanul, a Fidesz által kritizált formában lép életbe.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet