Óvatosságra inti az autósokat a Magyar Közút

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseivel egyezően, a teljes Dunántúl teljes területén, valamennyi megyében ónos eső nehezítheti a közlekedést, illetve az ország nyugati határszélén intenzívebb havazásra is sor került az éjszakai órákban – fogalmazott az InfoRádiónak Pécsi Norbert –, ezért a Magyar Közút intenzív síkosításmentesítést végzett az országos közutakon, amely során 4 ezer tonna sót, valamint több mint 400 ezer liternyi kalcium-klorid oldatot vettek be az elmúlt egy napban.

Miután nem volt akkora mennyiségű ónos eső még,

egyelőre azt lehet mondani, hogy valamennyi fő- és gyorsforgalmi úton jól járható az országos közúthálózat.

A mellékutakon, amelyek sorrendben a beavatkozás végén vannak, elsősorban Vas és Zala megyében találkozhatnak a közlekedők téliesebb útviszonyokkal. A Magyar Közút ezért mindenképp azt tanácsolja az autósoknak, függetlenül attól, hogy jelenleg nincs nagyobb fönnakadás, tájékozódjanak utazás előtt, és győződjenek meg arról, hogy megfelelően felkészített járművekkel tudnak elindulni.

A Magyar Közút – a jelenlegi helyzetre tekintettel – a négy meglévő fokozatból a másodikban dolgozik momentán, miszerint már az éjszaka során megelőző síkosításmentesítést végeztek azokon a területeken, ahol várható volt az ónos eső – ismételte meg a társaság kommunikációs vezetője. Több kört tettek meg a munkagépeik, ugyanis

hiába a kijuttatott jelentős mennyiségű síkosságmentesítő anyag, ha intenzívebb az ónos eső, lemoshatja az útburkolatról.

Így sok helyen újra és újra be kellett avatkozniuk, és kell is még majd a következő órákban. Tekintettel arra, hogy az előrejelzések szerint, főként a nyugati országrészben továbbra is várható még ónos eső.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás