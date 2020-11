Az utasok csak lézengenek Ferihegyen, de a légi áruszállítás jól teljesít

A koronavírus-járvány európai terjedése és az ezzel kapcsolatos utazási és egyéb korlátozások bevezetése miatt, más repülőterekhez hasonlóan folyamatosan csökken a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalma. Ez azt jelenti, hogy a Budapest Airportnak 2020-ban legfeljebb 4 milliós forgalma lehet.

A Budapest Airport Zrt. pközleménye szerint a szeptemberi 88 ezret meghaladó utasszám után októberben összesen 62 816 érkező és induló utast fogadott a fővárosi repülőtér, ami 95,7 százalékos visszaesés az előző év azonos időszakához képest.

Az átlagos napi utasszám 1500 és 3000 között ingadozott októberben, szemben a tavalyi 40-50 ezerrel.

A repülőtér-üzemeltető novemberben is hasonló mértékű csökkenésre számít, decemberben a karácsonyi időszak hozhat némi utasszám növekedést - írták.

A légi áruszállítás jól teljesít: októberben tovább folytatódott a cargo volumenek erősödése, amelyre a koronavírus kereskedelemre és logisztikára 2020 első felében gyakorolt negatív hatásai után nagy szüksége van a légiszállítási iparágnak. A Budapest Airport 11 486 tonna légi teherárut kezelt októberben, ami 3,66 százalékos növekedés az eleve már erős forgalomú több mint 11 ezer tonnát jelentő szeptemberhez képest. Az első tízhavi adatok alapján a repülőtér forgalma átlépte a 100 ezer tonnás határt, megbízható támaszt adva ezzel a magyar gazdaságnak.

Kitértek arra is, hogy a korábbi évek felelős gazdálkodása és a Budapest Airport tőkeerős tulajdonosainak köszönhetően a cég működése továbbra is stabil, finanszírozása biztosított. A repülőtér üzemeltetőjeként a Budapest Airport továbbra is garantálni tudja a repülőtér biztonságos és folyamatos működését, illetve az ehhez szükséges személyi állományt.

Novemberben változik a menetrend: a járványhelyzetre és az azzal összefüggésben bevezetett korlátozások miatt több légitársaság is felfüggeszti üzemelését, vagy csökkenti a közlekedő járatok számát novembertől. Arra kérik az utasokat, hogy a légitársaságok weboldalán tájékozódjanak az esetleges változásokról. Az elérhető járatok listája novembertől egy új úticéllal egészül ki, az Egyptair hetente közlekedik Budapestről Hurghadába.

A repülőtér működésének biztosítására a Budapest Airport 32 járműből álló hóeltakarító flottát üzemeltet. A novembertől-március végéig tartó téli hószolgálat munkatársai felkészültek az extrém időjárási körülményekre, garantálják a repülőtér biztonságát.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán