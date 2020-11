Koronavírus: fontos félreértést tisztáz a vérellátó

Az Országos Vérellátó Szolgálat elsődleges célja a véradásra jelentkezők jogszabályban előírt vizsgálatainak az elvégzése, valamint a biztonságos vérkészítményekkel történő ellátása a kórházaknak. A véradók között azonban nem végeznek semmilyen típusú koronavírus-tesztelést, mert a vérkészítmények ilyen szempontból nem hordoznak kockázatot, a vírus transzfúzióval nem vihető át, miközben mindent elkövetnek annak érdekében, hogy távol tartsák a lehető legkisebb kockázatot hordozó jelentkezőt is – nyomatékosította az InfoRádiónak a szolgálat szakmai főigazgató-helyettese.

Ugyanakkor, miután rendelkeznek olyan kapacitásokkal, amelyeket tudnak nélkülözni, az operatív törzzsel együttműködésben bevezették a PCR-tesztelést, de kizárólag laboratóriumi vonatkozásban.

Vagyis az egészségügyi szolgáltatók által gyűjtött mintákat ezentúl az Országos Vérellátó Szolgálat egy külön telephelyén található laboratóriumába is hozhatják

– ez okozhatott némi félreértést.

Nagy Sándor szerint kezdetektől fogva visszatérő kérdés, hogy vajon a Vérellátó Szolgálat tesztel-e koronavírusra, azonban erről nincsen szó. Vagyis

nincs mintavétel, a véradókat nem tesztelik,

más személyeket pedig be sem engednek be a vérgyűjtés területre.

A véradók – a járványhelyzet – miatt a megszokottól eltérően egyébként kicsivel hosszabb procedúrára készülhetnek. Bárhol is van ugyanis a vérgyűjtés, akár kiszállás, akár intézeti, korlátozzák az egyszerre az adott légtérben lévők számát, a távolságtartás miatt messzebbre vannak elhelyezve az ágyak, tehát óvatlanul is tovább kell várakozni. Az előzetes kérdőív kitöltését követően pedig megmérik minden jelentkező testhőmérsékletét is.

A véradás tehát szigorúbb, de ez nem újdonság,

hiszen a tavasszal bevezettetett óvintézkedéseken a nyár folyamán sem enyhített a szolgálat. Változás legfeljebb annyiban tapasztalható, hogy míg korábban a külföldi tartózkodás kapott nagyon hangsúlyt, most inkább az, találkozott-e a jelentkező később pozitívvá vált vagy tüneteket produkáló más személyekkel.

A szakember végül arra is kitért, nem annyira a véradói kedv, hanem inkább a lehetőségek korlátozódtak be nagyon. Most, hogy fokozódik a járvány, a tervezetthez képest 8–10 százalékkal kevesebb a donor, azonban a kórházak oldaláról is megfigyelhető egy hasonló mértékű felhasználási csökkenés. Vagyis önmagában ez még egyensúlyban van, ami egy nagyon biztonságos, öt napos készletet jelent. Nagy Sándor ugyanakkor azt mondja, ha ne adj' Isten mégis romlana a helyzet, jönnének a véradók, ahogyan az augusztusi nehezebb periódus alkalmával is sor került, miután felhívással éltek.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton