Vályi-Nagy István a járványról: most sokkal több a tapasztalat, és vannak bevált antivirális szerek

Vályi-Nagy István azt mondta, tavasszal, a járvány kezdetén nehéz volt a betegek ellátása, mert nagyon sok mindent nem tudtak a vírus természetéről, most viszont sokkal több a tapasztalat, és vannak bevált antivirális szerek is, ilyen a remdesivir, amely súlyos betegség esetén is segít, és a favipiravir, amelyet enyhe fertőzés esetén lehet használni.

A főigazgató közölte: a kórház felkészült, megfelelő mennyiségű felszerelése van, és terveik vannak arra, hogy súlyosabb járványhelyzet esetén mennyi ágyat ürítenek ki, milyen osztály működését szüntetik meg átmenetileg és hol helyezik el a betegeket.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás